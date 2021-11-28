NASA предупредило о приближении к Земле мощного астероида 2018 AH

Вашингтон, 28 ноября. Астероид 2018 AH, мощность которого превосходит показатели атомной бомбы, пронесется вблизи Земли в конце декабря, предупредили в NASA.

Космический объект долго оставался незамеченным из-за своей тусклости. Он уже пролетал мимо голубой планеты в 2018 году. Однако теперь небесное тело попало в поле зрения ученых. Согласно предварительным расчетам, размеры астероида достигают от 84 до 190 метров в диаметре, что делает его похожим на Тунгусский метеорит. Считается, что он спровоцировал взрыв мощностью в 12 мегатонн, пишет Sputnik News.

Последствия могут быть катастрофическими, если 2018 AH изменит направление и полетит к Земле. Мощность этого астероида сопоставима с атомной бомбой. Например, челябинский метеорит был длиной всего в 17 метров, но его падение стало причиной повреждения порядка семи тысяч зданий.

Похожий на метеорит объект заметили в ноябре жители нескольких регионов России. Космическое явление наблюдали в Казани, Ижевске и Перми.