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Россиян возмутил захват Украиной локомотивов РЖД

Политика
Россиян возмутил захват Украиной локомотивов РЖД
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 28 ноября. Российские пользователи Сети бурно отреагировали на новость о том, что Украина использует локомотивы РЖД, которые фактически удерживает на своей территории.

Двадцать российских локомотивов в настоящее время используют «Украинские железные дороги» (УЖД), сообщают РИА Новости. Известно, что в последние несколько лет «Укрзализныця» испытывает серьезные трудности из-за нехватки железнодорожной техники. В такой ситуации даже 20 исправных современных электровозов могут стать серьезным подспорьем для УЖД.

В свою очередь, для «Российских железных дорог» потеря такого количества локомотивов не станет критической. Однако на фоне растущих объемов грузоперевозок в РФ, «потерянные» электровозы лишними точно не стали бы.

Россияне в Сети были возмущены поведением украинской стороны. По мнению комментаторов, действия «Укрзализныци» в очередной раз демонстрируют, что о самостоятельности и независимости Украины речь по-прежнему не идет, так как она продолжает жить за чужой счет.

«Ну, вот что за нация?! А еще жалуются, что к ним в мире плохо относятся»;

«Нахлебники, которые даже здесь чужое умудряются своровать и присвоить себе»;

«Там все "повязаны" самым позорным криминальным способом. "Незалежность", "суверенитет" — это вывески для наивных дурачков. Там такие дела прокручиваются, что локомотивы — это ерунда на общем фоне»;

«Производить свое? Зачем? Можно же чужое забрать, и тебе за это ничего не будет. Конечно, не проблема разом "отжать" у них всю Украину. Но вопрос, что потом с этим воровским кагалом делать? Работать там никто, видимо, не намеревается»;

«Так и будет ровно до тех пор, пока Россия поставляет на Украину дизельное топливо. А вот интересно, сколько нужно кизяка для паровозной топки? У них с таким сырьем проблем не будет»;

«Скоро будут делать набеги на российские села и воровать картошку и соленья»;

«Романтики с большой дороги или точнее с украинской железной дороги»;

«Вот вам и самостийность. В 1992 году начали разваливать, а после, в 2014 году, бросились разворовывать все, что осталось»;

«Вот совсем не удивлен! Вы уже забыли, как после Майдана Украина экспроприировала несколько десятков КАМАЗов, поставленных из России на Украину для продажи?», — пишут пользователи в Сети.

Россиян возмутил захват Украиной локомотивов РЖД
Федеральное агентство новостей / Василий Таран

В то же время многие комментаторы уверены, что России пора перестать закрывать глаза на действия Украины, и призвать к ответу соседнее государство за противоправные действия.

«Ненаказанное преступление порождает другие. Пора, ой пора, отвечать!»;

«Одно не понятно: почему не принимаются никакие меры по возвращению локомотивов и наказанию виновных»;

«Невозможно понять наше руководство с их христианским всепрощением. Зачем мы вот этим якобы братьям отдаем электричество и уголь тот же. Хватит. Пусть убираются с Донбасса, а потом поговорим»;

«Мы молчим, а они воруют. Мы же «агрессоры» — нам возникать нельзя. Вот она политика»;

«Почему мы должны это терпеть? Не работают суды и политика, так есть армия и флот! Давно пора это «Квартал 95» разогнать!», — негодуют россияне в Сети.

Ранее российские пользователи Сети оценили очередной перенос даты отказа Украины от белорусского электричества.

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Все новости / Политика / Россиян возмутил захват Украиной локомотивов РЖД
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