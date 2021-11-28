Эксперты Tencent: военное партнерство России и Китая усмирит агрессию США

Пекин, 28 ноября. Россия обладает уникальными по боевым возможностям системами вооружений, которые могут значительно укрепить китайскую армию в ее противостоянии с ВС США, уверены аналитики портала Tencent.

Недавно министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ согласовали дальнейшее расширение военного партнерства между двумя странами, отмечают эксперты Tencent, пересказ ключевых тезисов их статьи представлен «ПолитРоссией». РФ отличается заметным превосходством над Китаем сразу в нескольких компонентах стратегически значимых вооружений, которые способны усмирить американскую агрессию, указывают авторы публикации.

«Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 имеет передовую конструкцию, а его дальность полета составляет более 12 тысяч километров. Он может поразить практически любую цель в мире. Когда у Китая будет такая мощь, Соединенные Штаты больше не осмелятся угрожать его суверенитету», — сообщается в статье.

Авторы Tencent назвали «настоящим военным сокровищем» не только Ту-160, но и российские атомные подводные лодки и системы ПВО С-500 «Прометей». Если сотрудничество РФ и Китая распространится на доступ Пекина к лучшим российским военным технологиям, то НОАК сможет существенно усилиться. Тогда КНР будет на равных противостоять США, резюмировали китайские обозреватели.

Ранее сообщалось о совместном боевом патрулировании бомбардировщиков ВКС РФ и ВВС КНР, которое стало жестким предостережением для милитаристской активности США в регионе Восточно-Китайского и Японского морей.