Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 17:52
17:51
Происшествия
Автобус с пассажирами врезался в столб в центре Самары
17:51
Общество
Онищенко объяснил различие между взрослыми и детскими QR-кодами
17:50
Общество
Экспресс-тесты могут выявлять омикрон-штамм коронавируса
17:48
Общество
Жительница Тюмени родила десятого ребенка в возрасте 36 лет
17:48
Весь мир
Начало предвыборной гонки и отставка Кубиша — что произошло в Ливии с 22 по 28 ноября
17:46
Происшествия
Житель Тульской области заманил случайную знакомую домой и изнасиловал
17:46
Общество
Певица Гагарина вспомнила работу с Градским в шоу «Гoлос»
17:46
Происшествия
Прокуратура подтвердила арест участника драки со стрельбой в Электростали
17:37
Армия
Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ в Славяносербске
17:35
Весь мир
Президентский совет Ливии создаст необходимые условия для успешных выборов
Все новости

Эксперты Tencent: военное партнерство России и Китая усмирит агрессию США

Армия
Эксперты Tencent: военное партнерство России и Китая усмирит агрессию США
ПолитЭксперт

Пекин, 28 ноября. Россия обладает уникальными по боевым возможностям системами вооружений, которые могут значительно укрепить китайскую армию в ее противостоянии с ВС США, уверены аналитики портала Tencent.

Недавно министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ согласовали дальнейшее расширение военного партнерства между двумя странами, отмечают эксперты Tencent, пересказ ключевых тезисов их статьи представлен «ПолитРоссией». РФ отличается заметным превосходством над Китаем сразу в нескольких компонентах стратегически значимых вооружений, которые способны усмирить американскую агрессию, указывают авторы публикации.

«Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 имеет передовую конструкцию, а его дальность полета составляет более 12 тысяч километров. Он может поразить практически любую цель в мире. Когда у Китая будет такая мощь, Соединенные Штаты больше не осмелятся угрожать его суверенитету», — сообщается в статье.

Авторы Tencent назвали «настоящим военным сокровищем» не только Ту-160, но и российские атомные подводные лодки и системы ПВО С-500 «Прометей». Если сотрудничество РФ и Китая распространится на доступ Пекина к лучшим российским военным технологиям, то НОАК сможет существенно усилиться. Тогда КНР будет на равных противостоять США, резюмировали китайские обозреватели.

Ранее сообщалось о совместном боевом патрулировании бомбардировщиков ВКС РФ и ВВС КНР, которое стало жестким предостережением для милитаристской активности США в регионе Восточно-Китайского и Японского морей.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Эксперты Tencent: военное партнерство России и Китая усмирит агрессию США
россия китай вооружение
Комментировать