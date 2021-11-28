Петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц после снегопада

Корреспонденты «Федерального агентства новостей» прошлись по улицам Петербурга и узнали у прохожих, как те оценивают действия властей по устранению последствий снегопада.

«Я дворников пока не видел, чтобы они убирали, чтобы они непосредственно выполняли свои полномочия, по определению оценка очень плохая. Уборка дворов у нас самый проблемный вопрос, в том плане, что наши коммунальные платежи, которые мы оплачиваем, пропадают. Не выполняют свою работу, и их по определению просто нет», — негодует житель Петербурга Сергей.

Большинство горожан недовольны работой Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. По их мнению, орган не справляется с устранением последствий метели.

«Никак, не убрано вообще, грязно на дорогах. Ехать небезопасно. Технику нигде не видели, ни во дворах, ни на дорогах», — заявляет местная жительница.

Вместо заявленных 800 снегоуборочных машин на улицы города вышли чуть более 200, работающих в вялотекущем режиме. Очищают Петербург от снега, в основном, вручную, что не дает необходимого эффекта при сильных осадках.

«Не справляются, у нас женщина сегодня во дворе упала. Упала прилично, поднимали вдвоем. Вообще, конечно, это очень плохо, когда такая погода, не убирают, не посыпают», — жалуются две женщины.

По информации ФАН, одна из причин проблемы — плохое финансирование Комитета по благоустройству. Службе выделяется лишь 75% необходимых средств, и расходуются эти деньги не всегда рационально. Сами петербуржцы уверены: администрация губернатора Александра Беглова вновь оказалась преступно не подготовлена к приходу зимы.