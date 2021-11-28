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Минобороны Британии приступило к перестройке армии в рамках программы «Солдат будущего»

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 17:15
Армия
Минобороны Британии приступило к перестройке армии в рамках программы «Солдат будущего»
army.mod.uk  /  Crown copyright

Лондон, 28 ноября. Британское командование намерено разделить армию на пехотные дивизии в рамках реализации программы «Солдат будущего», что приведет к сокращению численности регулярных войск. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Предполагается, что армия Великобритании будет разделена на четыре пехотные дивизии — The Queens Division («Королевская»), The Union Division («Содружества»), The Light Division («Легкая») и The Guards & Parachute Division («Гвардейская парашютная»). Помимо этого, создается Армейская бригада специальных операций, в которую будет входить полк рейнджеров, использующихся в качестве основной ударной силы при проведении экспедиционных операций.

«Мы значительно сокращаем общее количество военнослужащих. Упор в преобразованной армии будет сделан на интеграции регулярных войск (73 тыс. чел.), резервистов (30 тыс. чел.) и государственных служащих [гражданского персонала — Прим. ред.), — объяснил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По сего словам, в ближайшие десять лет британские войска в рамках реализации программы «Солдат будущего» получат 41,3 млрд фунтов стерлингов на создание современной и оцифрованной армии.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил о необходимости предотвратить риски военной эскалации с Западом на восточных рубежах страны.

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