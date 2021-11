Минобороны Британии приступило к перестройке армии в рамках программы «Солдат будущего»

Лондон, 28 ноября. Британское командование намерено разделить армию на пехотные дивизии в рамках реализации программы «Солдат будущего», что приведет к сокращению численности регулярных войск. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Предполагается, что армия Великобритании будет разделена на четыре пехотные дивизии — The Queens Division («Королевская»), The Union Division («Содружества»), The Light Division («Легкая») и The Guards & Parachute Division («Гвардейская парашютная»). Помимо этого, создается Армейская бригада специальных операций, в которую будет входить полк рейнджеров, использующихся в качестве основной ударной силы при проведении экспедиционных операций.

«Мы значительно сокращаем общее количество военнослужащих. Упор в преобразованной армии будет сделан на интеграции регулярных войск (73 тыс. чел.), резервистов (30 тыс. чел.) и государственных служащих [гражданского персонала — Прим. ред.), — объяснил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По сего словам, в ближайшие десять лет британские войска в рамках реализации программы «Солдат будущего» получат 41,3 млрд фунтов стерлингов на создание современной и оцифрованной армии.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил о необходимости предотвратить риски военной эскалации с Западом на восточных рубежах страны.