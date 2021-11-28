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Агутин рассказал о последнем сообщении, которое он отправил Градскому

Общество
Агутин рассказал о последнем сообщении, которое он отправил Градскому
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 ноября. Певец Леонид Агутин прокомментировал новость о смерти своего коллеги по шоу «Голоc» — композитора Александра Градского. Артист признался, что пребывает в шоке после трагедии, а также рассказал о своем последнем сообщении музыканту.

После смерти Градского Агутин опубликовал пост на своей странице в Instagram. В нем он признался, что по-разному относился к композитору, который, по словам певца, был невероятно талантливым, взбалмошным, умным и порой наивным человеком. Артист не ожидал смерти коллеги по «Голоcу».

«Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог», — поделился исполнитель.

Агутин рассказал о последнем сообщении, которое он отправил Градскому
Pr Scr instagram.com / @agutinleonid

Агутин вспомнил о последнем сообщении, которое он отправил Градскому. На тот момент композитор, видимо, уже находился в больнице, потому что он так и не ответил певцу.

«В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы вас любим, Александр Борисович! Я бы многое отдал, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот», — подчеркнул артист.

Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Причиной смерти композитора стал инфаркт головного мозга. После трагедии зрители «Голоcа» попросили не брать нового наставника на место скончавшегося музыканта.

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агутин градский композитор
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