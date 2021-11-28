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Президент Словении Пахор недоволен медленным процессом вступления Западных Балкан в ЕС

Политика
Президент Словении Пахор недоволен медленным процессом вступления Западных Балкан в ЕС
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Белград, 28 ноября. Процесс вступления Западных Балкан в состав Европейского союза проходит очень медленно. С таким заявлением выступил президент Словении Борут Пахор во время переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.

По словам политика, он по-прежнему остается привержен вступлению Западных Балкан в Евросоюз, поскольку это является одним из определяющих факторов мира и безопасности.

«Процесс вступления Западных Балкан в ЕС проходит слишком медленно, из-за этого развивается национализм и процессы, опасные для мира и безопасности», — сказал президент.

Борут Пахор добавил, что вступление указанных стран в состав ЕС «не имеет альтернативы».

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Словении Пахором сотрудничество между странами. Участники переговоров подтвердили обоюдное желание вести конструктивное развитие двухсторонних отношений.

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