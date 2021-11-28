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Градский заявлял, что его избранница Марина могла бы заинтересовать любого мужчину

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 17:05
Общество
Градский заявлял, что его избранница Марина могла бы заинтересовать любого мужчину
кадр из фильма «Практика»

Москва, 28 ноября. Приехавшая из Киева в Москву актриса и модель Марина Коташенко могла бы заинтересовать красивого и статусного мужчину, но выбрала его, говорил в одном из интервью ныне покойный композитор Александр Градский.

Марина Коташенко появилась в жизни артиста, когда ей было 19 лет. Градский увидел и ее на улице и не смог проехать мимо. Он дал девушке свой номер телефона, заявив, что у Марины «есть шанс прикоснуться к истории». Через какое-то время Коташенко позвонила ему сама.

«И я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной», — делился Градский с «Собеседником».

Вскоре красивая блондинка стала сопровождать Градского на всех мероприятиях. Она родила композитору двух сыновей: Александра и Ивана, однако пара так и не узаконила свои отношения. У исполнителя, который ушел из жизни 28 ноября, осталось еще двое детей от третьего брака с Ольгой Фартышевой.

Ранее блогер Лена Миро заявила, что Коташенко не получит наследство после смерти Градского. По закону имущество будет распределяться между его детьми.

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отношения градский коташенко
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