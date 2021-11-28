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Товарооборот Ирана активно растет вопреки американским санкциям

Весь мир
Товарооборот Ирана активно растет вопреки американским санкциям
Global Look Press  /  Thomas Schulze/dpa-Zentralbild

Тегеран, 28 ноября. Глава таможни Ирана Мехди Мирашрафи сообщил, что за прошедший год товарооборот Исламской Республики показал заметный рост.

По словам чиновника, за первые восемь месяцев 2021-го объемы экспорта и импорта в сумме достигли $63,1 млрд, при этом границы пересекли порядка 110,3 тонн коммерческих грузов. На долю экспорта пришлось около 83,7 млн тонн товара общей стоимостью в $31,1 млрд. За тот же период прошлого года эти показатели были ниже на 42% в ценовом и на 5,1% в весовом значении.

Основной статьей экспорта — около 43% в денежном эквиваленте — стали нефтепродукты. За границу ушло около 39,8 тонны бензина, дизельного топлива, газойля и прочих производных на общую сумму в $13,3 млрд. Порядка 20% поставок за рубеж пришлось на продукцию горнорудной промышленности, 18% — сельскохозяйственные товары, остальная часть представлена промышленными, ремесленными и прочими изделиями.

Самым главным партнером по-прежнему является Китай, импортировавший из Ирана 19,3 млн тонн грузов на сумму около $9,1 млрд. Второе место в списке занял Ирак — 21,6 млн тонн ($6,1 млрд), далее идут Турция (11,3 млн тонн, $3,8 млрд), ОАЭ (7,3 млн тонн, $2,9 млрд) и Афганистан (3 млн тонн, $1,2 млрд).

Повысился на 38% и объем импорта в Исламскую Республику, однако быстрее растущий уровень экспорта по-прежнему позволяет стране сохранять положительный торговый баланс. Главными поставщиками Ирана стали Китай и ОАЭ, экспортировавшие товаров на сумму порядка $9,8 млрд каждый, а также Турция ($4,4 млрд). Закупает за рубежом Тегеран в основном продукцию тяжелого машиностроения, химической, металлургической и текстильной промышленности, а также минеральное сырье и бумагу.

Примечательно, что медленный, но положительный рост экономика Ирана показывает на фоне действующих в отношении республики санкций со стороны США. Выйдя из ядерной сделки в 2018 году, Вашингтон ввел жесткие ограничения на торговые отношения с Ираном, которые существенно урезали статью его доходов от международной торговли.

В частности, именно из-за этих запретов Тегеран вынужден продавать нефтепродукты, задействуя посредников из других государств, а его корабли неоднократно становятся целью нападений со стороны США и их союзников. Тем не менее постепенная деэскалация в отношениях с бывшими противниками в регионе может существенно поддержать экономику Ирана. В частности, ранее на этой неделе заместитель главы МИД Исламской Республики Али Багери Кани прибыл в ОАЭ, проведя переговоры с официальными лицами государства о перспективах наращивания сотрудничества. Продолжается диалог о восстановлении связей и с Саудовской Аравией, с которыми у Ирана также крайне сложные отношения.

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