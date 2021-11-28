Товарооборот Ирана активно растет вопреки американским санкциям

Тегеран, 28 ноября. Глава таможни Ирана Мехди Мирашрафи сообщил, что за прошедший год товарооборот Исламской Республики показал заметный рост.

По словам чиновника, за первые восемь месяцев 2021-го объемы экспорта и импорта в сумме достигли $63,1 млрд, при этом границы пересекли порядка 110,3 тонн коммерческих грузов. На долю экспорта пришлось около 83,7 млн тонн товара общей стоимостью в $31,1 млрд. За тот же период прошлого года эти показатели были ниже на 42% в ценовом и на 5,1% в весовом значении.

حجم تجارت خارجی ایران به ۶۳.۱ میلیارد دلار رسید



رییس کل #گمرک: در هشت ماه نخست امسال، ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار بین ایران و شرکای تجاری ما مبادله شده است. این آمار حاکی از رشد ۴۳.۵ درصدی وزنی و ۴۰ درصدی از نظر ارزش دلاری کالاهاست. pic.twitter.com/9miaO3V3Ae — Bourse24 (@Bourse24ir) November 27, 2021

Основной статьей экспорта — около 43% в денежном эквиваленте — стали нефтепродукты. За границу ушло около 39,8 тонны бензина, дизельного топлива, газойля и прочих производных на общую сумму в $13,3 млрд. Порядка 20% поставок за рубеж пришлось на продукцию горнорудной промышленности, 18% — сельскохозяйственные товары, остальная часть представлена промышленными, ремесленными и прочими изделиями.

Самым главным партнером по-прежнему является Китай, импортировавший из Ирана 19,3 млн тонн грузов на сумму около $9,1 млрд. Второе место в списке занял Ирак — 21,6 млн тонн ($6,1 млрд), далее идут Турция (11,3 млн тонн, $3,8 млрд), ОАЭ (7,3 млн тонн, $2,9 млрд) и Афганистан (3 млн тонн, $1,2 млрд).

#Iran plans to export 1,400 vehicles to #Azerbaijan this year, which is 1,000 units or 3.5 times more than last year. pic.twitter.com/ghKuLExzLQ — Tehran Bazaar (@TehranBazaar) November 22, 2021

Повысился на 38% и объем импорта в Исламскую Республику, однако быстрее растущий уровень экспорта по-прежнему позволяет стране сохранять положительный торговый баланс. Главными поставщиками Ирана стали Китай и ОАЭ, экспортировавшие товаров на сумму порядка $9,8 млрд каждый, а также Турция ($4,4 млрд). Закупает за рубежом Тегеран в основном продукцию тяжелого машиностроения, химической, металлургической и текстильной промышленности, а также минеральное сырье и бумагу.

Примечательно, что медленный, но положительный рост экономика Ирана показывает на фоне действующих в отношении республики санкций со стороны США. Выйдя из ядерной сделки в 2018 году, Вашингтон ввел жесткие ограничения на торговые отношения с Ираном, которые существенно урезали статью его доходов от международной торговли.

U.S. Not Enforcing Sanctions and Allowing Iran to Export Oil - Yossi Melman (Ha'aretz)https://t.co/m3FsGojxGg — reuben poupko (@poupko) November 25, 2021

В частности, именно из-за этих запретов Тегеран вынужден продавать нефтепродукты, задействуя посредников из других государств, а его корабли неоднократно становятся целью нападений со стороны США и их союзников. Тем не менее постепенная деэскалация в отношениях с бывшими противниками в регионе может существенно поддержать экономику Ирана. В частности, ранее на этой неделе заместитель главы МИД Исламской Республики Али Багери Кани прибыл в ОАЭ, проведя переговоры с официальными лицами государства о перспективах наращивания сотрудничества. Продолжается диалог о восстановлении связей и с Саудовской Аравией, с которыми у Ирана также крайне сложные отношения.