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«Не заметил работы»: певец Самсонов высказался о борьбе коммунальщиков Петербурга со снегом

Общество
«Не заметил работы»: певец Самсонов высказался о борьбе коммунальщиков Петербурга со снегом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Оперный певец, эстрадный исполнитель русских романсов Владимир Самсонов в разговоре с ФАН оценил работу коммунальных служб Санкт-Петербурга в условиях снегопада. По его словам, рассчитывать на быструю реакцию со стороны коммунальщиков не приходится.

Комитет по благоустройству Северной столицы пустил на самотек уборку снега во время сильных осадков. На улицах — средства малой механизации, щеточное оборудование, несколько машин с реагентами, но их количество не совпадает с тем, которое официально озвучивает ведомство, причем в разы. Почему коммунальщиков не смущает снегопад — не совсем понятно. Хотя, с другой стороны, для многих петербуржцев такая реакция служб города уже привычна. К примеру, Владимир Самсонов и не ожидал другого расклада.

«Снег только выпал, поэтому не заметил я пока работы коммунальщиков. На такую быструю реакцию я не рассчитываю. Если бы это была противоракетная оборона нашей страны, тогда можно было бы рассчитывать на более быструю реакцию. Увидим. Завтра-послезавтра увидим, как они справятся за день и ночь», — отмечает собеседник ФАН.

«Не заметил работы»: певец Самсонов высказался о борьбе коммунальщиков Петербурга со снегом
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В воскресенье Петербург окутала белая пелена. На дорогах — заторы, на тротуарах — опасная для пешеходов наледь. Несколько дней назад город уже был во власти циклона, но 24 и 25 ноября коммунальные службы не придали этому особого значения и решили, что все растает само собой. И вот история повторяется. В соцсетях возмущенные петербуржцы жалуются, что администрация губернатора Александра Беглова в очередной раз не подготовилась к приходу зимы должным образом.

Ранее политик Никита Ляховецкий в интервью рассказал, почему каждый снегопад превращается для Санкт-Петербурга в настоящий апокалипсис.

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Все новости / Общество / «Не заметил работы»: певец Самсонов высказался о борьбе коммунальщиков Петербурга со снегом
санкт-петербург снег самсонов коммунальные службы
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