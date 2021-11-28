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Топовая версия премиум-кроссовера EXEED VX получит название President

Экономика
Топовая версия премиум-кроссовера EXEED VX получит название President
chery.ru  /  CHERY

Москва, 28 ноября. Официальная премьера люксового паркетника из КНР состоится 2 декабря. Ожидается, что кроссовер получит две комплектации, о чем сообщает портал «Китайские автомобили».

Российская вариация автомобиля EXEED VX получит две комплектации — Luxury и President. Базовая модификация отличится колесными дисками на 19 дюймов, динамическими поворотниками, хромированными порогами и панорамной крышей.

Счастливые покупатели машины получат доступ к автоматическому контролю полосы движения, смогут мониторить слепые зоны, а также получат поддержку искусственного интеллекта при открывании дверей.

Версия President порадует подсветкой порогов, диаметром дисков в 20 дюймов, а также интерьером, отделанным более роскошной кожей и салоном с системой ионизации воздуха. Внедорожник также похвастается адаптивным круиз-контролем, умением распознавать дорожные знаки, а также возможностью реагировать на пробки. Данные по ценникам отсутствуют, однако некоторые автоэксперты говорят о сумме в 3,3-3,7 млн рублей.

«Дочка» концерна Chery ранее представила в России обновленный среднеразмерный кроссовер TXL. Модель оборудуется двигателем на 1,6 литра мощностью 186 л.с. при роботизированной коробке передач на семь ступеней.

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авто кроссовер внедорожник exeed VX
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