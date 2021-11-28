Переходное правительство Ливии ограничило контакты своих представителей с МУС

Триполи, 28 ноября. Министр иностранных дел временного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш запретила сотрудникам ливийской миссии в Гааге и посольстве в Нидерландах посещать структуры Международного уголовного суда (МУС) без предварительного одобрения.

Об этом говорится в соответствующем послании главы внешнеполитического ведомства, где отмечено, что данные меры приняты в рамках выполнения государством своих обязательств за рубежом. В частности, речь идет о соблюдении резолюции Совета Безопасности ООН №1970, принятой в 2011 году.

В письме сообщается также о компетенции министерства иностранных дел ПНЕ следить за связанными с МУС файлами. Общение с судом, согласно тексту, разрешается только через делегата в Нидерландах. При этом все встречи и посещения организуются после получения предварительного одобрения лично от главы МИД Наджлы Мангуш, которая принимает решение на основе предложений ливийского представителя в Гааге. Министр призвала заинтересованные стороны проинформировать Международный уголовный суд о новом порядке работы.

Ранее прокурор МУС Карим Хан сообщил на заседании Совбеза ООН о намерении посетить Ливию в начале 2022 года. Представляемая им структура почти десять лет занимается расследованием преступлений против человечности и нарушений прав мигрантов в североафриканском государстве.