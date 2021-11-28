Игоря Николаева ошарашила новость о смерти Александра Градского

Москва, 28 ноября. Пианист и продюсер Игорь Николаев отреагировал на смерть своего коллеги — певца и композитора Александра Градского. Музыкант признался, что его ошарашила новость об уходе артиста из жизни.

Николаев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором назвал Градского профессионалом и легендой. Пианист считает «зловещей иронией судьбы», что его коллега скончался в День матери.

«Вот сижу, ошарашенный, и слушаю его пронзительную «Песню о матери» из гениального фильма А. Кончаловского «Романс о влюбленных»», — поделился продюсер.

В подтверждение своих слов музыкант опубликовал видео с проигрывателем и пластинкой, с которой звучит голос Градского. В момент прослушивания произведений Николаев вспоминал о покойном композиторе.

«Как куда-то вместе летали, болтали, анекдоты рассказывали, выпивали, смеялись… И при этом я всегда понимал, что общаюсь с тонким, гениальным человеком. Прощай, Саша», — заключил пианист.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября от инфаркта головного мозга. Предполагается, что здоровье 72-летнего артиста сильно ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Певца могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с его родителями.