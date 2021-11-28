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Порошенко заявил о попытке Белоруссии «вернуть» зависимость Украины от энергоносителей РФ

Политика
Порошенко заявил о попытке Белоруссии «вернуть» зависимость Украины от энергоносителей РФ
instagram.com  /  @petroporoshenko

Киев, 28 ноября. Белоруссия якобы подготовила для Украины ловушку, связанную с поставкой электроэнергии. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

Бывший украинский лидер считает, что Минск прекратит поставлять ресурс Киеву с наступлением морозов.

«Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее», — сказал политик в интервью местному телеканалу.

Порошенко назвал это ловушкой, целью которой является «возвращение Украины в зависимость от российских энергоноситилей».

Ранее стало известно о возобновлении поставок электроэнергии со стороны Белоруссии украинской стороне. Процесс осуществляется в соответствии с контрактом на ноябрь.

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украина белоруссия порошенко
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