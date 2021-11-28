Активисты сумели установить в Латвии памятник погибшим солдатам Красной армии

Капседе, 28 ноября. Семья активистов Осиповых сумела добиться разрешения на установку памятника бойцам Красной армии в латвийском населенном пункте Капседе. Об этом сообщили журналисты.

Уточняется, что на получения соответствующих документов потребовалось три года.

«Активистам Евгению и Елене Осиповым удалось добиться почти что невозможного — установить памятник погибшим солдатам Красной армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — передает Sputnik Латвия.

Монумент был возведен в поселке Капседе Лиепайского района благодаря усилиям общественников и Генконсульства РФ.

Prt Scr facebook.com / Евгений Юрьевич Осипов

Общественный деятель Александр Гапоненко, который занимается борьбой за права русскоязычных граждан в Латвии, ранее заявил об отсутствии политической связи между странами Прибалтики.