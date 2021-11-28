Эксперт Жилин: помощь Великобритании не сделает украинский флот боеспособным

Москва, 28 ноября. Попытки властей Украины создать боеспособные военно-морские силы обречены на провал. Об этом заявил военный эксперт Александр Жилин.

Ранее стало известно, что Великобритания выделила Киеву кредит в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на развитие ВМС Украины. Часть средств будет потрачена на строительство новых судов и морских баз, а часть вернется Лондону сразу же, так как на них Киев купит у Британии два корабля.

Военный эксперт Александр Жилин назвал бесполезными усилия западных стран, отметив, что поддержка Великобритании не сможет улучшить состояние украинского флота.

«Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого у Украины нет», — сказал аналитик.

Ранее стало известно, что в Одессу прибыло грузовое судно Ocean Grand с американскими подержанными катерами типа Island для ВМС Украины. В сентябре 2018 года Береговая охрана США объявила о намерении передать Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В свою очередь украинская сторона пожаловалась американским партнерам на то, что неспособна без их помощи транспортировать катера через Атлантику и Средиземноморье. Американская сторона была вынуждена самостоятельно организовывать доставку списанных катеров на Украину.