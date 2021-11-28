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Петербург захлестнула череда аварий из-за снегопада и бездействия коммунальщиков

Общество
Петербург захлестнула череда аварий из-за снегопада и бездействия коммунальщиков
telegram.org  /  @Megapolisonline

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опять пустил на самотек уборку улиц во время сильного снегопада. Из-за бездействия коммунальщиков Петербург захлестнула череда страшных аварий.

Так, в Калининском районе на перекрестке Ключевой улицы и Пискаревского проспекта водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением. Машину занесло, на обочине она ударилась об дерево, отлетела в столб и опять врезалась в дерево. Водителя легковушки доставили в больницу на скорой. По предварительным данным, причиной ДТП стала непогода.

Петербург захлестнула череда аварий из-за снегопада и бездействия коммунальщиков
Pr Scr piter.tv / Piter.TV

На Ропшинском шоссе перед заездом на КАД в кювет снесло автомобиль марки Mercedes. Предположительно, причиной аварии также стал снегопад.

Повсеместно пользователи Сети отмечают плохие условия на дороге, лед и снег.

Петербург захлестнула череда аварий из-за снегопада и бездействия коммунальщиков
Pr Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Так называемый «День жестянщика» отметили сегодня водители «Яндекса» и «Ситимобила». «Встретились» автолюбители на перекрестке проспекта Космонавтов и Бассейной. Еще одна авария с участием каршерингового автомобиля произошла напротив станции метро «Черная речка». Там автомобиль «Ситидрайва» столкнулся с Mazda. Очевидцы отмечают, что с Пионерской на дороге тянется пробка. Не обошлось без аварий и в Мурино.  

Серьезная авария произошла на Проспекте Славы. В ДТП попали сразу три автомобиля.

На Московском шоссе в районе Ям-Ижоры в сторону Санкт-Петербурга произошла авария. Водителям предлагают объезжать место ДТП по полосе встречного движения. Здесь дорогу перегородила большегрузная фура.

Петербург захлестнула череда аварий из-за снегопада и бездействия коммунальщиков
vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Ответственность за плохую уборку города, и, как следствие, аварии и плохие условия на дорогах петербуржцы возлагают непосредственно на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Возмущение горожан достигло пика. В соцсетях, на улицах города, в общественном транспорте только одна тема для обсуждений — ужасная работа коммунальщиков. Люди возмущались и в прошлом году, но ничего не поменялось.

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