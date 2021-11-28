Президент Перу обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать страну

Лима, 28 ноября. Президент Перу Педро Кастильо обвинил группу оппозиционных депутатов парламента в «дестабилизации ситуации». Законотворцы ранее потребовали импичмента для главы страны.

La moción para destituir al presidente de Perú, Pedro Castillo, presentada en el Parlamento por un grupo de partidos opositores de derecha generó el rechazo del mandatario y fue calificada... https://t.co/Z3630fF89D #PedroCastillo #Perú — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) November 27, 2021

В своем выступлении на Национальном собрании крестьянских патрулей президент сказал, что те, кто просят его отставки «не терпят, чтобы сельский учитель и фермер пришли на пост президента». По его мнению, они хотят такими методами вернуть власть.

«Эти группы хотят отрицать участие правительства и результаты выборов, которые привели нас сюда. Они, подрывая институциональность, пытаются дестабилизировать страну», — сказал Кастильо.

Министр внутренних дел Перу Авелино Гильен также назвал предложение об отстранении президента Кастильо попыткой госпереворота.

«Не прошло и недели после вступления правительства в должность, а они уже говорят об отставке. Это политическая стратегия, направленная на свержение правительства, избранного народным большинством», — сказал он.

???? #EnVivo: Avelino Guillén, ministro del Interior: "No pasó ni una semana de asumido el gobierno y ya hablaban de vacancia. Es una estrategia política para derrocar un gobierno elegido por la mayoría popular"#NedEnElBicentenario

????️ @JaimeChincha

???? ► Movistar 10 - 710 HD pic.twitter.com/OYwdOoNAHT — RPP Noticias (@RPPNoticias) November 27, 2021

Импичмент

26 ноября группой оппозиционных депутатов перуанского парламента предложили объявить импичмент президенту Перу из-за его «моральной недееспособности». Авторы инициативы обвиняют главу государства в том, что он незаконно использовал средства правительства региона Хунин для своей избирательной кампании, а также в том, что среди его окружения есть люди, связанные с терроризмом.

Отставка Кастильо обсуждается с момента его назначения на должность. Менее чем 120 дней на посту президент был вынужден сменить десятки министров. Согласно опросу Ipsos, уровень его неодобрения достигает 57%.