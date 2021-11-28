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Президент Перу обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать страну

Весь мир
Президент Перу обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать страну
twitter.com  /  Пресс-служба президента Перу

Лима, 28 ноября. Президент Перу Педро Кастильо обвинил группу оппозиционных депутатов парламента в «дестабилизации ситуации». Законотворцы ранее потребовали импичмента для главы страны.

В своем выступлении на Национальном собрании крестьянских патрулей президент сказал, что те, кто просят его отставки «не терпят, чтобы сельский учитель и фермер пришли на пост президента». По его мнению, они хотят такими методами вернуть власть.

«Эти группы хотят отрицать участие правительства и результаты выборов, которые привели нас сюда. Они, подрывая институциональность, пытаются дестабилизировать страну», — сказал Кастильо.

Министр внутренних дел Перу Авелино Гильен также назвал предложение об отстранении президента Кастильо попыткой госпереворота.

«Не прошло и недели после вступления правительства в должность, а они уже говорят об отставке. Это политическая стратегия, направленная на свержение правительства, избранного народным большинством», — сказал он.

Импичмент

26 ноября группой оппозиционных депутатов перуанского парламента предложили объявить импичмент президенту Перу из-за его «моральной недееспособности». Авторы инициативы обвиняют главу государства в том, что он незаконно использовал средства правительства региона Хунин для своей избирательной кампании, а также в том, что среди его окружения есть люди, связанные с терроризмом.

Отставка Кастильо обсуждается с момента его назначения на должность. Менее чем 120 дней на посту президент был вынужден сменить десятки министров. Согласно опросу Ipsos, уровень его неодобрения достигает 57%.

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