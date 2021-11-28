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Столтенберг: предложение Альянса о проведении встречи Совета РФ — НАТО остается в силе

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 16:31
Армия
Столтенберг: предложение Альянса о проведении встречи Совета РФ — НАТО остается в силе
wikipedia.org  /  Flickr

Вильнюс, 28 ноября. Предложение Североатлантического альянса о проведении встречи по вопросам безопасности в рамках Совета Россия — НАТО остается в силе. Об этом заявил в генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО не намерена сокращать свое военное присутствие у границ России, однако Альянс рассчитывает на возобновление диалога с Москвой.

«Мы стремимся к диалогу. Предложение, сделанное альянсом восемнадцать месяцев назад, о проведении встречи Совета Россия - НАТО остается в силе. Ожидаем ответа России», — заявил Столтенберг в ходе визита в Вильнюс.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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