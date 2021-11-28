Ожесточенные протесты заставили Францию рассмотреть автономию для Гваделупы

Бас-Тер, 28 ноября. Правительство Франции готово обсудить возможность предоставления автономии своей заморской территории в Гваделупе, если этого желает население департамента. Об этом сообщил министр заморских территорий Себастьян Лекорню.

Le gouvernement a lancé le débat sur davantage d'autonomie pour la Guadeloupe, département secoué comme la Martinique par une explosion sociale née d'un mouvement contre l'obligation vaccinale pour les soignants, émaillée de violences, pillages et blocages routiers #AFP pic.twitter.com/rEzN7gRNJu — Agence France-Presse (@afpfr) November 27, 2021

Ожесточенные протесты продолжаются на протяжении последних десяти дней в Гваделупе и соседней Мартинике. Демонстрации разразились в знак протеста против санитарных пропусков и требования об обязательной вакцинации для государственных работников, а также высокого уровня безработицы и бедности местного населения.

Mon message aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens.



???? : https://t.co/c4gJqlk5Hw pic.twitter.com/YjkhPXS1x1 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 27, 2021

По словам Лекорню, выступившего в видео на YouTube, некоторые представители власти Гваделупы подняли вопрос о предоставлении автономии заморскому департаменту.

«Правительство готово обсудить это предложение. Не бывает плохих дискуссий до тех пор, пока они проводятся для разрешения реальных проблем населения Гваделупы», — подчеркнул министр.

Лекорню добавил, что французские власти планируют принять ряд мер в Гваделупе, в том числе улучшение системы здравоохранения, реализация инфраструктурных проектов и создание рабочих мест для молодежи.

Ранее правительство Франции объявило о приостановлении требования об обязательной вакцинации от COVID-19 для госслужащих в Гваделупе и Мартинике.

"Avoir privé les Français de milliers de soignants au moment où en avait le plus besoin était une sotise absolue" : Marine Le Pen qualifie de "scandale" et de "stupidité" l'obligation vaccinale du personnel médical#LeGrandJury pic.twitter.com/7PRyvBCSZv — Le Grand Jury (@LeGrandJury) November 28, 2021

После начала всеобщей забастовки на прошлой неделе в Гваделупе, в департамент были направлены более 200 полицейских с целью пресечь насилие, вызванное волнениями.