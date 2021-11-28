Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 17:50
17:48
Общество
Жительница Тюмени родила десятого ребенка в возрасте 36 лет
17:48
Весь мир
Начало предвыборной гонки и отставка Кубиша — что произошло в Ливии с 22 по 28 ноября
17:46
Происшествия
Житель Тульской области заманил случайную знакомую домой и изнасиловал
17:46
Общество
Певица Гагарина вспомнила работу с Градским в шоу «Гoлос»
17:46
Происшествия
Прокуратура подтвердила арест участника драки со стрельбой в Электростали
17:37
Армия
Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ в Славяносербске
17:35
Весь мир
Президентский совет Ливии создаст необходимые условия для успешных выборов
17:30
Политика
Германия может приостановить некоторые форматы работы с Россией для давления на Москву
17:29
Армия
Президент Литвы Науседа выразил опасения из-за военной интеграции России и Белоруссии
17:28
Политика
Правительство Германии призвало Конгресс США не вводить ограничения против «СП-2»
Все новости

Ожесточенные протесты заставили Францию рассмотреть автономию для Гваделупы

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 16:38
Весь мир
Ожесточенные протесты заставили Францию рассмотреть автономию для Гваделупы
Global Look Press  / 

Бас-Тер, 28 ноября. Правительство Франции готово обсудить возможность предоставления автономии своей заморской территории в Гваделупе, если этого желает население департамента. Об этом сообщил министр заморских территорий Себастьян Лекорню.

Ожесточенные протесты продолжаются на протяжении последних десяти дней в Гваделупе и соседней Мартинике. Демонстрации разразились в знак протеста против санитарных пропусков и требования об обязательной вакцинации для государственных работников, а также высокого уровня безработицы и бедности местного населения.

По словам Лекорню, выступившего в видео на YouTube, некоторые представители власти Гваделупы подняли вопрос о предоставлении автономии заморскому департаменту.

«Правительство готово обсудить это предложение. Не бывает плохих дискуссий до тех пор, пока они проводятся для разрешения реальных проблем населения Гваделупы», — подчеркнул министр.

Лекорню добавил, что французские власти планируют принять ряд мер в Гваделупе, в том числе улучшение системы здравоохранения, реализация инфраструктурных проектов и создание рабочих мест для молодежи.

Ранее правительство Франции объявило о приостановлении требования об обязательной вакцинации от COVID-19 для госслужащих в Гваделупе и Мартинике.

После начала всеобщей забастовки на прошлой неделе в Гваделупе, в департамент были направлены более 200 полицейских с целью пресечь насилие, вызванное волнениями.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ожесточенные протесты заставили Францию рассмотреть автономию для Гваделупы
франция забастовка автономия гваделупа
Комментировать