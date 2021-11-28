Российские журналисты на видео прошлись по маршруту гостей Путина в сочинской резиденции

Москва, 28 ноября. Журналисты показали россиянам маршрут иностранных лидеров, которые прибывают в сочинскую резиденцию «Бочаров ручей» для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео было опубликовано на портале «Вести.ру».

Корреспондент передачи «Москва. Кремль. Путин» продемонстрировал маршрут, по которому ходят иностранные гости в сочинской резиденции.

Изначально главы государств подъезжают к крыльцу, после чего поднимаются по лестнице, где их в коридоре встречает российский лидер Владимир Путин и провожает в зал для переговоров. По дороге к комнате для встреч политики обмениваются первыми репликами и впечатлениями.

Как стало известно ранее, журналисты на видео показали секретную кнопку Владимира Путина. Соответствующие кадры продемонстрировали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».