Винокур объяснил, что общего между Градским и The Beatles

Москва, 28 ноября. Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур заявил, что по своему уровню музыкант Александр Градский не уступал британскому коллективу The Beatles.

Градский скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. До этого он несколько дней находился в столичной больнице с подозрением на инсульт. По словам Винокура, смерть народного артиста России — это огромная потеря для искусства.

«Он был востребован и как композитор, и как артист, как член самых знаменитых музыкальных конкурсов. Ушел скромный гениальный человек. Я Сашу знаю с 70-х годов, я работал тогда в «Самоцветах». Мы очень много лет знакомы. Первым впечатлением от него тогда было: яркий, коммуникабельный, общительный, остроумный», — поделился юморист с ТАСС.

Для Винокура Градский был музыкантом высочайшего класса. Все созданные им композиции — это шедевры, заслуживающие внимания слушателей. Артист заявил, что будет всегда восхищаться творческим наследием Градского.

Ранее стало известно, что композитора могут похоронить на Кузьминском кладбище. Там покоятся его родители. Прощание с Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».