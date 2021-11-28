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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 16:19
Общество
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким певца Александра Градского. В ней он выразил глубокие соболезнования в связи со смертью артиста.

Российский певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72-х лет. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга. Градский был доставлен в больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Медики несколько суток боролись за жизнь российского мэтра, но попытки оказались безуспешными.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года. В 1997 году певец удостоился звания заслуженного артиста России. В 1999-м он стал народным артистом России. В последнее время Градский принимал участие в шоу «Голос»1 в роли наставника.

Ранее известная российская исполнительница и судья шоу «Гoлос» Пелагея опубликовала в Instagram видео в память о покойном народном артисте РФ Александре Градском.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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