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Северо-Кавказский университет создал инновационную систему обработки изображений

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 16:18
Хорошие новости России
Северо-Кавказский университет создал инновационную систему обработки изображений
pixabay.com  /  Tumisu

Ставрополь, 28 ноября. Цифровая технология, созданная специалистами Северо-Кавказского федерального университета, позволяет проводить обработку изображений в 7 раз быстрее, чем аналогичные разработки из других стран.

Устройство найдет применение в системах наблюдения и распознавания лиц, в обработке снимков со спутников, геолокации и медицине. Ускорить обработку изображения поможет оптимизация операций умножения и использование новых алгоритмов параллельного вычисления. Все эти инновации позволят значительно улучшить скорость работы устройства. Отмечается, что устройство до четырех раз производительнее конкурентов.

Российские ученые регулярно изобретают не имеющие аналогов в мире технологии. К примеру, исследователям из РХТУ им. Менделеева удалось создать люминесцентный гель. При пропускании через него ультрафиолетового излучения новинка способна излучать яркое и равномерное свечение.

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