Политолог Соловейчик обвинил чиновников Петербурга в беспечном отношении к снежному коллапсу

Власти Петербурга экономят на уборке снега, поэтому каждый снегопад вызывает в городе большие проблемы. Об этом в комментарии ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов, политолог Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

28 ноября Северная столица столкнулась с извечной проблемой — небольшой снег, который для конца ноября вполне естественен, снова вызвал коллапс в городе. Местные коммунальные службы, видимо, не понимают, что даже минимальное количество осадков при некачественной работе создает некомфортные условия для петербуржцев. 24 и 25 ноября Петербург уже был во власти циклона, но к новому снегопаду город так и не подготовили.

По словам политолога Владимира Соловейчика, проблема эффективности коммунальных служб носит системный характер, но местные власти почему-то не придают ей должного значения.

«В Санкт-Петербурге каждый год возникают похожие проблемы. Снег всегда выпадает “неожиданно”. Такое ощущение, что наши городские начальники мысленно живут в какой-то теплой стране, где нет ни русской зимы, ни русского снегопада. Руководители комитета по благоустройству, видимо, вообще не знают, что такое снег», — сказал он.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Политолог отметил, что каждый раз снегопад обнажает системные проблемы жилищно-коммунальной сферы. Он считает, что это происходит в первую очередь из-за отсутствия общественного контроля за деятельностью чиновников и управляющих компаний, а также из-за невозможности отправить в отставку депутатов Законодательного собрания за недоработки при благоустройстве города.

«Проблемы связаны с отсутствием эффективного финансового контроля за деятельностью и комитета по благоустройству, и организаций, работающих по государственному заказу в этой сфере. Также отмечу и общую неэффективность схемы управления организации», — подчеркнул эксперт.

Соловейчик также обратил внимание на то, что, хотя город и закупается необходимой техникой, в том числе снегоплавильными машинами, на улицах Петербурга в значительной степени присутствует ручной труд дешевых дворников.

«Я подозреваю, что для частных компаний это хорошая экономия средств, ведь дешевле нанять 50 приглашенных рабочих, чем купить эффективную зарубежную машину. До тех пор, пока у нас не будет соответствующих норм, в том числе связанных с налогообложением труда иностранцев, то предпринимателям будет выгоднее делать так, как они делают сейчас», — пояснил он.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Соловейчик отметил важность исправления системных ошибок. Политолог подчеркнул, что оперативность решения проблемы будет зависеть от позиции горожан и депутатов.

«Если будет резкое общественное недовольство, в том числе в средствах массовой информации, если будут соответствующие депутатские обращения, то, я думаю, исполнительная власть зачешется», — подытожил политолог.

Как заявил ранее политик и юрист Никита Ляховецкий, снегопад застал Санкт-Петербург врасплох, потому что город не подготовился к нему заранее. По мнению петербуржцев, вина за плохую уборку города от снега лежит в первую очередь на губернаторе Александре Беглове и чиновниках городской администрации, потому как они в очередной раз должным образом не подготовилась к приходу зимы.