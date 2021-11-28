Неизданный альбом Дэвида Боуи вышел через пять лет после смерти певца

Лондон, 28 ноября. Поклонники смогут услышать неизданные композиции легендарного британского музыканта Дэвида Боуи. На цифровых сервисах появился его альбом Toy («Игрушка»), созданный в 2001 году.

В пластинку вошли перезаписанные и переработанные версии ранних произведений Боуи. «Игрушку» не выпустили в нулевых из-за конфликта со звукозаписывающей студией. Позднее альбом долго пылился на полке, про него вспомнили уже после смерти музыканта.

Дэвид Джонс — настоящее имя Боуи, был родом из южного Лондона. Он занимался музыкой почти полвека и за это время неоднократно менял свой имидж. Поэтому артиста называют мастером перевоплощений. Боуи также активно снимался в кино, его дебют на большом экране состоялся в 1976 году («Человек, который упал на Землю»).

В 1996 году его имя включили в Зал славы рок-н-ролла. Музыканта не стало в январе 2016 года. Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) выпустит новый альбом 1 декабря. Релиз некоторых треков из этой пластинки уже состоялся.