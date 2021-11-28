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Неизданный альбом Дэвида Боуи вышел через пять лет после смерти певца

Общество
Неизданный альбом Дэвида Боуи вышел через пять лет после смерти певца
vimeo.com  /  David Bowie

Лондон, 28 ноября. Поклонники смогут услышать неизданные композиции легендарного британского музыканта Дэвида Боуи. На цифровых сервисах появился его альбом Toy («Игрушка»), созданный в 2001 году.

В пластинку вошли перезаписанные и переработанные версии ранних произведений Боуи. «Игрушку» не выпустили в нулевых из-за конфликта со звукозаписывающей студией. Позднее альбом долго пылился на полке, про него вспомнили уже после смерти музыканта.

Дэвид Джонс — настоящее имя Боуи, был родом из южного Лондона. Он занимался музыкой почти полвека и за это время неоднократно менял свой имидж. Поэтому артиста называют мастером перевоплощений. Боуи также активно снимался в кино, его дебют на большом экране состоялся в 1976 году («Человек, который упал на Землю»).

В 1996 году его имя включили в Зал славы рок-н-ролла. Музыканта не стало в январе 2016 года. Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) выпустит новый альбом 1 декабря. Релиз некоторых треков из этой пластинки уже состоялся.

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