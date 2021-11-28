Aviacionline: Швейцария планирует закупить у США ЗРК Patriot и истребители F-35

Берн, 28 ноября. Швейцария планирует закупить у США истребители пятого поколения F-35А и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Aviacionline.

Швейцарская сторона закупит у Вашингтона 36 истребителей F-35А и пять батарей ЗРК Patriot. Покупка 36 новейших американских истребителей обойдется бюджету Швейцарии в 6,3 миллиарда долларов. При этом стоимость самих самолетов составляет четыре миллиарда долларов, остальная часть средств будет израсходована на логистику, запчасти, документацию, обучение обслуживающего персонала и боеприпасы.

Приобретение ЗРК Patriot оценивается в 2,09 миллиардов долларов. Швейцарские военные получат пять радаров AN/MPQ-65, пять постов боевого управления AN/MSQ-132, 17 пусковых установок M903, 70 управляемых ракет Patriot MIM-104E, шесть многофункциональных систем распространения информации MIDS-LVT, а также пять блоков питания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует приобрести у Москвы вторую партию комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot.