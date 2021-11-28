Александр Градский не готовился к смерти

Москва, 28 ноября. Певец и композитор Александр Градский собирался жить еще долго, поэтому не говорил, где хотел бы быть похороненным. Об этом сообщил источник ФАН.

Близкие артиста договариваются о похоронах на Кузьминском кладбище Москвы, поскольку именно здесь находятся могилы отца и матери Градского. По данным СМИ, певец якобы просил похоронить его рядом с родителями, однако источник ФАН опроверг эту информацию.

На самом деле композитор не говорил такого, поскольку не готовился к смерти. До коронавируса, который Градский перенес в сентябре, артист чувствовал себя нормально. Болезнь певца спровоцировала ухудшение здоровья и повышение давления.

Скорее всего, композитора хотят похоронить рядом с родителями, поскольку он очень их любил. Мать артиста скончалась достаточно молодой — ему на тот момент было всего 14 лет. После трагедии музыкант взял ее фамилию вместо отцовской.

Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Почти за два дня до смерти 72-летнего певца положили в больницу с подозрением на инсульт. Церемонию прощания с композитором планируют провести 1 декабря.