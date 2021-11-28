Аналитики «АктивБизнесКонсалт» описали типичного должника с зарубежным имуществом

Москва, 28 ноября. Дочерняя структура Сбербанка постаралась выяснить, где прячут свои активы граждане РФ, не желающие показывать свои источники доходов кредиторам. Об этом пишет РБК.

Как правило, жители страны, скрывающие зарубежные активы, хранят их на территории Испании, Соединенного Королевства, Кипра, а также Соединенных Штатов Америки. Эксперты АБК подсчитали, что должники накопили заграницей порядка 1 млрд долларов.

Отмечается, что коллекторы презентовали данные по наибольшей концентрации имущества состоятельных россиян, которые не выплачивают долги в России, на основе информации из действующих кейсов в АБК, а также через данные, находящиеся в открытом доступе.

Средний возраст должника из Российской Федерации, который прячет активы в Испании, достигает 54 лет. Порядка 25% подобных людей старше 60 лет, уверены в АБК. Также в агентстве указывают, что большинство из клиентов — мужчины (62%). Примерная такая же картина наблюдается и в Великобритании.

«Как правило, это те (лица, обращающиеся в АБК по поводу долгов — Прим. ред.), у кого появляются крупные должники со средним чеком от 100 млн руб., но обращаются кредиторы с долгами и в 10 млн, и в 20 млн руб., что не говорит о неперспективности взыскания», — уточняет директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина.

Злостные неплательщики могут со следующего года потерять свои заграничные паспорта, если у них обнаружат задолженность по алиментам в 10 тыс. рублей, либо иной долг в 30 тыс. рублей.