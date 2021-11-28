Железные дороги Прибалтики оказались в глубоком кризисе

Таллин, 28 ноября. Сфера железнодорожных перевозок в Прибалтике уходит в глубокий кризис. Причем такая ситуация складывается как с грузовыми, так и с пассажирскими транспортировками.

На фоне эпидемии коронавируса и масштабных ограничений, повсеместно вводимых в Евросоюзе в прошлом году, практически все европейские железнодорожные компании столкнулись со снижением объемов перевозок и падением выручки.

Однако если предприятия большинства стран ЕС в этом году сумели восстановиться и во многом восполнить свои потери, то в Литве, Эстонии и Латвии ситуация продолжает ухудшаться. И это явно свидетельствует о том, что COVID-19 далеко не главная проблема ж/д компаний стран Прибалтики.

По итогам прошлого года, Латвия оказалась на втором месте в Евросоюзе по объемам сокращения грузоперевозок в абсолютном выражении, так как транзит товаров и сырья через страну снизился на 17 миллионов тонн. А вот в процентном соотношении на втором месте оказалась Эстония, железнодорожные грузоперевозки которой за год упали на 42%.

Эстония наряду с другими прибалтийскими государствами лишилась транзита из России и Белоруссии, что нанесло серьезный удар по ж/д отрасли страны. Товары из Китая в Европу теперь тоже в основном идут в обход Прибалтики — в первую очередь через порт Калининграда.

Большой проблемой для эстонских железных дорог может стать и переход Европы на использование возобновляемых источников энергии. Теперь вместо традиционного электричества Таллину придется закупать «зеленую» электроэнергию, которая стоит в разы дороже обычной. Разумеется, повышение расходов скажется и на тарифах на железнодорожные перевозки, что в сложившихся обстоятельствах может снизить транзит грузов через Эстонию до критически низких пределов.

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В свою очередь соседние Латвия и Литва, еще не восстановившись от потерь, связанных с эпидемией коронавируса, а также с сокращением транзита грузов из России, своей недальновидной политикой окончательно загнали грузовые железнодорожные перевозки в минус.

Так, Латвия одной из первых ввела санкции против Белоруссии, которые продолжает отстаивать до сих пор. При этом введенные ограничения не позволяют перевозить белорусские удобрения по латвийской железной дороге. Как признался недавно министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, санкции против Республики Беларусь действительно нанесли серьезный удар по ж/д отрасли страны. Впрочем, Рига продолжает настаивать на том, что «верный» политический курс куда важнее экономических интересов страны.

Также «успешно» в политической плоскости действует и Литва, которая поссорилась не только с Белоруссией, но и с Китаем, который является крупнейшим поставщиком товаров в Европу на сегодняшний день. Разумеется, это не могло не ударить по транзитным железнодорожным перевозкам страны.

В то же время сокращение собственных производств в странах Прибалтики также негативно сказывается на состоянии грузоперевозок, ведь перевозить по железным дорогам постепенно становится просто нечего.

Ранее стало известно, к каким масштабным последствиям для литовцев привела борьба Вильнюса за «энергонезависимость» страны.