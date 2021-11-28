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Польский премьер заявил о готовности Варшавы финансировать возвращение беженцев на родину

Политика
Польский премьер заявил о готовности Варшавы финансировать возвращение беженцев на родину
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Варшава, 28 ноября. Польская сторона готова профинансировать возвращение беженцев из Белоруссии на родину. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам политика, Варшава готова будет сотрудничать по этому вопросу, если президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержит инициативу.

«Если Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны», — сказал глава правительства в интервью журналистам.

Премьер-министр добавил, что Европейский союз также должен принимать участие в разрешении миграционного кризиса, поскольку нелегальные мигранты намерены попасть в Германию или Нидерланды.

Александр Лукашенко ранее заявил, что Европа может «захлебнуться» в беженцах из-за позиции Польши. По его словам, Варшава не намерена решать сейчас эту проблему.

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мигранты белоруссия польша лукашенко
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