Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада

По календарю зима еще не наступила, но метель уже обрушилась на Санкт-Петербург. Непогода в Северную столицу пришла неожиданно — во многих районах города машины коммунальных служб даже не появились.

Возмущение петербуржцев, что городские власти не могут убрать снег с дорог, достигло пика. В соцсетях, на улицах, в общественном транспорте только одна тема для обсуждений — ужасная работа коммунальщиков. Люди возмущались и в прошлом году, но ничего не поменялось.

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Горожане отмечают, что в Петербурге сильный снегопад, но они не наблюдают на улицах технику коммунальных служб. Это одна из основных претензий к властям.

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Смольный несколько недель назад заявлял, что город готов к зимнему периоду и цифровизации сектора благоустройства. Однако ситуация обстоит ровно наоборот.

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К слову, модернизации и закупки новой снегоуборочной техники на сезон 2021-2022 не велось, поэтому жителям Петербурга стоит ожидать повторения прошлогоднего сценария с некачественной уборкой снега, травмами и пробками.

«Скоро придется собирать подписи, чтобы наконец выгнать снегоуборочную технику расчищать улицы», «Все подморозило, невозможно ходить спокойно», — жалуются петербуржцы.

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Горожане также сопровождают свои негативные комментарии фотографиями заснеженных улиц, а автолюбители публикуют видео, на которых запечатлены аварии с видеорегистраторов.

При этом ранее губернатор города Александр Беглов рассказал о введении новой системы автоматизированного мониторинга уборки. По его словам, это позволит ускорить процесс рассмотрения жалоб на коммунальщиков. Люди жалуются, а толку?

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политик и юрист Никита Ляховецкий заявил, что снегопад застал Санкт-Петербург врасплох, потому что город не подготовился к нему заранее. Он подчеркнул, что в Северной столице снега выпало не так уж много, но тем не менее это стало большой проблемой. Независимый депутат округа Правобережный Федор Грудин также раскритиковал местные власти за неготовность города к зимнему сезону.



Политолог Иван Аркатов выразил уверенность, что ответственность за снежный коллапс лежит на губернаторе Александре Беглове, ведь именно он должен руководить своими подчиненными.