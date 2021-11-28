Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 19:26
19:26
Общество
Федеральное агентство новостей поздравляет россиянок с Днем матери
19:23
Весь мир
Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024
19:23
Общество
Пугачева пообещала помнить покойного Градского до самой смерти
19:21
Происшествия
Представитель Кадырова заявил о сговоре при нападении на школьницу в ХМАО
19:20
Армия
Бойцы НМ ЛНР перехватили беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Счастье
19:17
Происшествия
Бабушке Ксении Бородиной стало плохо после звонка аферистов
19:09
Общество
Жители Ставропольского края подарят матерям подарки в их праздник
19:09
Весь мир
Власти ЦАР провели репетицию парада в честь 63-й годовщины провозглашения республики
19:08
Армия
Порошенко обвинил украинские власти в неспособности выпросить военную помощь у Запада
19:07
Политика
Британия подставила Украину, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2»
Все новости

Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 17:56
Общество
Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

По календарю зима еще не наступила, но метель уже обрушилась на Санкт-Петербург. Непогода в Северную столицу пришла неожиданно — во многих районах города машины коммунальных служб даже не появились.

Возмущение петербуржцев, что городские власти не могут убрать снег с дорог, достигло пика. В соцсетях, на улицах, в общественном транспорте только одна тема для обсуждений — ужасная работа коммунальщиков. Люди возмущались и в прошлом году, но ничего не поменялось.

Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
Pr Scr vk.com /

Горожане отмечают, что в Петербурге сильный снегопад, но они не наблюдают на улицах технику коммунальных служб. Это одна из основных претензий к властям.

Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
Pr Scr vk.com /

Смольный несколько недель назад заявлял, что город готов к зимнему периоду и цифровизации сектора благоустройства. Однако ситуация обстоит ровно наоборот.

Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
Pr Scr vk.com /

К слову, модернизации и закупки новой снегоуборочной техники на сезон 2021-2022 не велось, поэтому жителям Петербурга стоит ожидать повторения прошлогоднего сценария с некачественной уборкой снега, травмами и пробками.

«Скоро придется собирать подписи, чтобы наконец выгнать снегоуборочную технику расчищать улицы», «Все подморозило, невозможно ходить спокойно», — жалуются петербуржцы.

Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
Pr Scr vk.com /

Горожане также сопровождают свои негативные комментарии фотографиями заснеженных улиц, а автолюбители публикуют видео, на которых запечатлены аварии с видеорегистраторов.

При этом ранее губернатор города Александр Беглов рассказал о введении новой системы автоматизированного мониторинга уборки. По его словам, это позволит ускорить процесс рассмотрения жалоб на коммунальщиков. Люди жалуются, а толку?

Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политик и юрист Никита Ляховецкий заявил, что снегопад застал Санкт-Петербург врасплох, потому что город не подготовился к нему заранее. Он подчеркнул, что в Северной столице снега выпало не так уж много, но тем не менее это стало большой проблемой. Независимый депутат округа Правобережный Федор Грудин также раскритиковал местные власти за неготовность города к зимнему сезону.

Политолог Иван Аркатов выразил уверенность, что ответственность за снежный коллапс лежит на губернаторе Александре Беглове, ведь именно он должен руководить своими подчиненными.

Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вернуться назад
Все новости / Общество / Петербуржцы массово жалуются на бездействие коммунальщиков во время снегопада
петербург снегопад смольный
Комментировать