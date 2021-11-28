Польский премьер Моравецкий обвинил Меркель в легитимизации режима Лукашенко

Варшава, 28 ноября. Врио канцлера Германии Ангела Меркель внесла вклад в легитимизацию белорусского режима после телефонного разговора с президентом республики Александром Лукашенко, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Глава правительства отметил, что Европейский союз должен принимать участие в поиске дипломатического решения миграционного кризиса.

«Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», — сказал Моравецкий в интервью журналистам.

Премьер-министр добавил, что белорусский лидер якобы злоупотребил разговором с канцлером ФРГ и «притворился», что она согласилась перевезти 2000 беженцев в Германию и другие государства.

Как стало известно ранее, Меркель назвала выборы президента Белоруссии «нелегитимными». По ее словам, Лукашенко является просто контактным лицом в миграционном кризисе.