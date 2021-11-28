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Посол РФ в Лондоне Келин предупредил о риске военной эскалации между Западом и Россией

Армия
Посол РФ в Лондоне Келин предупредил о риске военной эскалации между Западом и Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 28 ноября. Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил о необходимости предотвратить риски военной эскалации с Западом на восточных рубежах страны.

Напомним, глава Генштаба Великобритании Ник Картер ранее упомянул, что из-за напряженности между Западом и Россией открытый конфликт может быть спровоцирован «любой случайностью».

«Да, я согласен, существует риск войны из-за просчетов на нашей восточной границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нам нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить», — заявил российский посол Андрей Келин, комментируя высказывание Картера.

По словам Келина, Москва уже озвучила западным партнерам конкретные предложения по военной линии и объяснила, каким образом этого можно достичь, однако ответа на это пока получено не было. Посол России в Великобритании отметил, что размещение британского военного контингента на территории Германии также не способствует снижению напряженности между западными странами и РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО обозначил антироссийские приоритеты Североатлантического альянса, при этом заявив, что подход НАТО к России остается неизменным.

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