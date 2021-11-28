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Максим Дунаевский женился в восьмой раз в 76 лет

Шоу-бизнес
Максим Дунаевский женился в восьмой раз в 76 лет
Пресс-служба Максима Дунаевского

Москва, 28 ноября. Композитор и пианист Максим Дунаевский снова вступил в брак. Его восьмой супругой стала музыковед Алла Новоселова, которая моложе мужа на 35 лет.

Восьмая жена 76-летнего Дунаевского ждала от него предложения два года. Композитор чувствует себя счастливым после свадьбы с Новоселовой. При этом он признался в эфире программы «Ты не поверишь!» канала НТВ, что не планирует снова становиться отцом.

«Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги — это прежде всего обязанность отца. А если это не произойдет, а, как правило, это не происходит из-за возраста, то это уже чисто эгоизм, я хочу этого избежать», — объяснил пианист.

Максим Дунаевский женился в восьмой раз в 76 лет
НТВ / Prt scr «Ты не поверишь!»

У музыканта есть две дочери и сын, но внуков он пока не дождался. Благодаря этому Дунаевский чувствует себя молодым, несмотря на возраст.

По словам композитора, его сын от актрисы Натальи Андрейченко пошел по стопам отца. Мужчина уже успел сменить далеко не одну возлюбленную. Он был женат на югославке, однако впоследствии у него кто-то появился, и сын Дунаевского развелся.

Сейчас мужчина состоит в браке с француженкой. Как рассказала Андрейченко, эта пара тоже едва не распалась, когда ее сын в очередной раз влюбился. Актрисе пришлось вмешаться и не один раз поговорить с невесткой, чтобы она осталась с мужем.

Ранее Максим Дунаевский дал интервью ФАН, в котором объяснил, нужны ли мюзиклы российскому зрителю. Кроме того, композитор рассказал, насколько ответственно носить его знаменитую фамилию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Максим Дунаевский женился в восьмой раз в 76 лет
свадьба композитор дунаевский
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