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Стагфляционный фактор окажет негативное влияние на рубль

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 15:27
Экономика
Стагфляционный фактор окажет негативное влияние на рубль
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Москва, 28 ноября. Наступление стагфляции в рамках глобальной экономической системы повлияет на снижение спроса на рисковые инструменты, уверены опрошенные РИА Новости аналитики. Их мнение передает «Прайм».

Мировая экономика столкнулась сейчас с повышенными темпами инфляционного давления. Снижение покупательской способности населения в Соединенных Штатах Америки достигло 6%, что наблюдается первый раз за последние три десятка лет, а базовая ставка Федеральной резервной системы при этом остается рядом с нулевым значением.

Соответственно, в настоящее время возрастают и риски стагфляции, что рассматривается как сочетание падения в экономике параллельно с ростом инфляции на протяжении двух кварталов кряду.

«Пандемия запустила глобальные инфляционные процессы как с точки зрения дисбаланса спроса и предложения, сбоя в цепочке поставок, так и с точки зрения ответных мер государственной политики стран, усиливших накачку экономики деньгами. Пока мы еще не видим явного спада в экономике, на рынке труда. Однако в силу обострения последних лет в геополитическом пространстве существенно возрастает сложность выхода из стагфляции, если она все же случится», — делится своим мнением аналитик Альберт Короев из «БКС Мир инвестиций».

Представитель «Промсвязьбанка» Денис Попов считает, что национальная экономика продолжит расти, однако глобальные факторы приведут к некоторому замедлению темпов развития. Если оценивать риски стагфляции для отечественной валюты, то рубль однозначно просядет из-за нее, уверен сотрудник банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Мировая стагфляция может быть спровоцирована неблагоприятной ситуацией, которая складывается в энергетическом секторе, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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