«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Son Leo

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал начинающий актер театра и кино, популярный тиктокер Son Leo.

Прогресс Son Leo в Tik-Tok впечатляет. У него уже более 3 000 000 подписчиков. И это несмотря на то, что к нему эта площадка относится довольно жестко и блокирует его аккаунты. На данный момент он там известен под псевдонимом Mom Leo. Однако аудитория и миллионы подписчиков неизменно возвращаются, сколько бы аккаунтов блогер ни сменил.

Тиктокер стал узнаваемым еще в ту пору, когда жил в Ростове-на-Дону. Когда ему исполнился 21 год, люди начали отмечать его поразительное сходство с персонажем Леонардо Ди Каприо из «Титаника». Son Leo ловил на себе взгляды прохожих, нередко они подходили и спрашивали напрямую: «А ты знаешь на кого ты похож?».

Конечно, для тиктокера стало бы большой честью познакомиться с Ди Каприо. Однако его мечты куда более амбициозны. Son Leo мечтает покорить Голливуд. Он уже начал свою актерскую карьеру. Тиктокер был бы счастлив, если бы именно Ди Каприо однажды вручил ему «Оскар». Сегодня тиктокер серьезно преобразил свою внешность, чтобы уйти от обычного копирования образа голливудского актера. Ему интереснее быть самостоятельной творческой единицей с собственным лицом.

Son Leo отдает себе отчет в том, что у него нет «гениальных талантов». Он не может сказать, что круто поет или танцует, но считает, что секрет его популярности у аудитории в том, что он очень трудолюбив. Тиктокер признается, что он самоучка: у него уже есть высшее образование, и он готов пройти актерские курсы, но театральный институт окончить у него времени нет. Son Leo с детства хотел стать актером, но непростые обстоятельства взросления не позволили ему сразу пойти по этому пути.

Весной 2021 года тиктокер перебрался из Ростова-на-Дону в Москву и заселился в Tik-Tok-хаус. Через некоторое время Son Leo нашел новый «тиктокерский дом», где теперь и проживает в режиме 24/7. Это позволяет ему и другим тиктокерам не отвлекаться на бытовые вопросы и все время записывать контент для своих проектов.