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Партии Гондураса заявили о возможном мошенничестве на всеобщих выборах

Весь мир
Партии Гондураса заявили о возможном мошенничестве на всеобщих выборах
Global Look Press  /  Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Тегусигальпа, 28 ноября. Политические силы Гондураса предупреждают о возможных нарушениях на всеобщих выборах, которые пройдут сегодня в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Если фаворит президентской гонки Сиомара Кастро от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) не одержит явную победу со значительным отрывом, многие опасаются, что это приведет к спорам и беспорядкам.

Партии Гондураса заявили о возможном мошенничестве на всеобщих выборах
Федеральное агентство новостей /

Напряженная политическая атмосфера в Гондурасе вызвана воспоминаниями о поставленной под сомнение победой Национальной партии на выборах 2017 года. Оппозиция при поддержке Организации американских государств (ОАГ) осудила избирательный процесс по причине махинаций. Более 20 человек были убиты в ходе массовых волнений и репрессий.

Нынешние выборы ознаменовались еще свыше высоким уровнем насилия — более 30 человек погибли с начала избирательной кампании.

За десять часов до начала голосования официальный сайт Национального избирательного совета Гондураса полностью перестал работать, из-за чего граждане не могли увидеть адреса своих участков. Данный инцидент еще больше усилил опасения в возможных махинациях.

Сальвадор Насралья, претендовавший на победу в 2017 году, сегодня является кандидатом в вице-президенты от главы оппозиции Сиомары Кастро. Он обвиняет правящую Национальную партию в намерении повторить «тактику подавления избирателей».

«Я совсем не доверяю нашему электоральному процессу», — заявил он.

Ранее на этой неделе правительственная партия обвинила избирательную комиссию в осуществлении ошибок, в том числе недостаточной транспарентности, которая может привести к «национальному кризису» с отсроченными итогами.

В случае победы Сиомары Кастро левые силы Гондураса придут к власти впервые с 2009 года, когда ее муж Мануэль Селайя был свергнут в результате переворота.

Ее основным оппонентом является Насри Асфура от Национальной партии, популярность которого пострадала из-за низкого уровня одобрения уходящего президента Хуана Орландо Эрнандеса, обвиняемого в коррупции и причастности к наркоторговле.

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