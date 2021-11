Партии Гондураса заявили о возможном мошенничестве на всеобщих выборах

Тегусигальпа, 28 ноября. Политические силы Гондураса предупреждают о возможных нарушениях на всеобщих выборах, которые пройдут сегодня в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Если фаворит президентской гонки Сиомара Кастро от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) не одержит явную победу со значительным отрывом, многие опасаются, что это приведет к спорам и беспорядкам.

Федеральное агентство новостей /

Напряженная политическая атмосфера в Гондурасе вызвана воспоминаниями о поставленной под сомнение победой Национальной партии на выборах 2017 года. Оппозиция при поддержке Организации американских государств (ОАГ) осудила избирательный процесс по причине махинаций. Более 20 человек были убиты в ходе массовых волнений и репрессий.

Нынешние выборы ознаменовались еще свыше высоким уровнем насилия — более 30 человек погибли с начала избирательной кампании.

За десять часов до начала голосования официальный сайт Национального избирательного совета Гондураса полностью перестал работать, из-за чего граждане не могли увидеть адреса своих участков. Данный инцидент еще больше усилил опасения в возможных махинациях.

FRAUD ALERT: Less than 10 hours before elections in Honduras begin, the National Electoral Council website is completely down. There’s currently no way for voters to find their polling place.https://t.co/aMY8YYDPDs pic.twitter.com/QhT9YeOJLm