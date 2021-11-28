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США в «черную пятницу» захлестнула волна массовых ограблений магазинов

Весь мир
США в «черную пятницу» захлестнула волна массовых ограблений магазинов
 /  Федеральное агентство новостей

Прошедшая «черная пятница» в США ознаменовалась не только традиционным ростом продаж, но и волной ограблений нового типа. Полицейские назвали их «хватай и беги»: когда большие группы людей днем забегают в магазины, берут несколько товаров и скрываются на автомобилях. Ущерб в результате подобных налетов уже исчисляется десятками миллионов долларов.

Подробнее о новой волне грабежей в США, при чем здесь декриминализация и как ответят власти штатов — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Хватай и беги

Вечером 26 ноября в разгар «черной пятницы» больше 20 человек забежали в магазин электроники Best Buy в городе Бернсвилле, штат Миннесота, схватили несколько телевизоров и планшетов, после чего скрылись на автомобилях. Через пару часов подобный инцидент произошел в соседнем городе Мейплвуд. Там порядка 12 человек также зашли в магазин и вынесли электронику. Несмотря на заурядность происходящего, американские полицейские отнесли эти случаи к новому типу преступлений, который получил неофициальное название «хватай и беги».

Серия краж в одной только сети Best Buy за минувшие несколько месяцев привела к снижению валовой прибыли в III квартале 2021 года.

«Мы определенно видим все больше и больше организованной преступности, и инцидентов, связанных с кражами в наших магазинах. Это реальная проблема, которая причиняет боль и пугает людей», — заявил генеральный директор сети Кори Барри.

Молотки и кувалды

Среди пострадавших в «черную пятницу» оказался строительный магазин Home Depot в калифорнийском Лейквуде. Там группа молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет также совершили налет — их добычей стали молотки, ломы и кувалды. После ограбления они скрылись на нескольких автомобилях, которые ждали снаружи.

По словам местного шерифа, преступники украли инструменты, чтобы совершать ограбления в других магазинах.

Также в пятницу в районе Беверли-Гроув в Лос-Анджелесе небольшая группа людей вошла в магазин Bottega Veneta и, распылив перцовый баллончик, забрала несколько премиальных предметов одежды и аксессуары.

Эти ограбления произошли несмотря на заявление начальника полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур о том, что патрулирование в «черную пятницу» будет усиленно.

По данным телеканала FOX News, ряд ритейлеров даже наняли частную охрану в преддверии дня распродаж.

Волна грабежей

Сетевые магазины в США накрыла целая волна подобных налетов. 22 ноября группа из более чем 80 человек ограбила люксовый универмаг Nordstrom в городе Уолнат-Крик в Калифорнии и украла товары на десятки тысяч долларов. Налет произошел в течение одной минуты — злоумышленники входили и выходили из магазина, загружая товары в автомобили. В итоге охране удалось задержать только троих из них.

Полиция Лос-Анджелеса также расследовала аналогичный инцидент в Беверли-центре 24 ноября. Там большая группа людей вошла в разные магазины, схватила товары и скрылась. За несколько дней до этого 20 человек ограбили магазин сети Nordstrom в торговом центре Grove. Сумма ущерба составила порядка пяти тысяч долларов.

От подобных наглых налетов в последнее время страдает не только Калифорния — так, на прошлой неделе в пригороде Чикаго 14 грабителей проникли в магазин Louis Vuitton, похитив сумок и других товаров на общую сумму более 100 тыс. долларов.

Декриминализация преступлений

По словам американских экспертов, рост краж в магазинах связан с декриминализацией подобных правонарушений. К примеру, в штате Калифорния в 2014 году по результатам референдума было принято «Предложение 47», согласно которому потолок по стоимости украденного для определения «преступления» повысили с 500 до 950 долларов.

«Порог для правонарушения составляет 950 долларов, что означает, что человек может украсть до этой суммы и будет обвинен только в мелком правонарушении. Люди видят возможность совершать эти налеты и знают, что серьезных последствий не будет. Дело выходит легкое и быстрое, а к тому же приносит хорошие деньги», — рассказала президент консалтинговой фирмы SRMC Линда Буэл в интервью CNN.

Помимо декриминализации, среди причин также — продолжающаяся пандемия коронавируса и нехватка кадрового состава полиции; многие полицейские покинули службу после продолжительной компании Defund the Police («лишим полицию финансирования»)

Буэл также отметила, что во время рождественских праздников и «черных пятниц» количество подобных краж вырастает в разы, потому что магазины, как правило, стараются запастись товарами и грабителям «есть из чего выбрать».

Реакция властей

Штаты по-разному реагируют на участившиеся случаи грабежей. Губернатор калифорнии Гэвин Ньюсом еще в еще июле 2021 года подписал контрмеру «Предложению 47» — законопроект, направленный на борьбу с организованными кражами в розничной торговле. Суть предложения в восстановлении спецгруппы, занимающейся расследованием подобных краж.

«Мы все видели изображения людей, забегающих в магазин, чтобы совершить кражу. Их видели по всему штату Калифорния — они организованы. Мы хотим преследовать эти группы», — сказал Ньюсом.

В Иллинойсе генеральный прокурор Кваме Рауль заявил, что преступные группировки обходятся розничным сетям по всей стране примерно в 45 миллиардов долларов убытков. Он отметил, что создаст спецгруппу, которая также будет направлена на борьбу с подобными налетами.

На текущий момент массовые магазинные кражи остаются очень простым и крайне выгодным делом для злоумышленников в США — многие торговые сети просто не готовы бороться с таким видом преступности, и зачастую предпочитают списывать все убытки на страховку товаров. Полиции пока тоже не удается добиться надежного результата для предотвращения налетов.

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