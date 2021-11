США в «черную пятницу» захлестнула волна массовых ограблений магазинов

Прошедшая «черная пятница» в США ознаменовалась не только традиционным ростом продаж, но и волной ограблений нового типа. Полицейские назвали их «хватай и беги»: когда большие группы людей днем забегают в магазины, берут несколько товаров и скрываются на автомобилях. Ущерб в результате подобных налетов уже исчисляется десятками миллионов долларов.

Подробнее о новой волне грабежей в США, при чем здесь декриминализация и как ответят власти штатов — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Хватай и беги

Вечером 26 ноября в разгар «черной пятницы» больше 20 человек забежали в магазин электроники Best Buy в городе Бернсвилле, штат Миннесота, схватили несколько телевизоров и планшетов, после чего скрылись на автомобилях. Через пару часов подобный инцидент произошел в соседнем городе Мейплвуд. Там порядка 12 человек также зашли в магазин и вынесли электронику. Несмотря на заурядность происходящего, американские полицейские отнесли эти случаи к новому типу преступлений, который получил неофициальное название «хватай и беги».

Two different Best Buy stores in Minnesota become latest targets of "grab and run" thefts amid ongoing Black Friday sales by large groups of people, police say. https://t.co/8hMtrlOi0Z — NBC News (@NBCNews) November 27, 2021

Серия краж в одной только сети Best Buy за минувшие несколько месяцев привела к снижению валовой прибыли в III квартале 2021 года.

«Мы определенно видим все больше и больше организованной преступности, и инцидентов, связанных с кражами в наших магазинах. Это реальная проблема, которая причиняет боль и пугает людей», — заявил генеральный директор сети Кори Барри.

Retailers have seen an increased amount of thefts, with several smash-and-grabs just in the past week. Companies like Best Buy say it's affecting their profits. https://t.co/KDRrcRFXmq — Newsweek (@Newsweek) November 24, 2021

Молотки и кувалды

Среди пострадавших в «черную пятницу» оказался строительный магазин Home Depot в калифорнийском Лейквуде. Там группа молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет также совершили налет — их добычей стали молотки, ломы и кувалды. После ограбления они скрылись на нескольких автомобилях, которые ждали снаружи.

#BREAKING: Group of young suspects stole hammers, crowbars at The Home Depot in Lakewood, deputies say. Follow @JessicaOhTV as she will have the latest on FOX 11 News at 10???? https://t.co/TJQapjib3u — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) November 27, 2021

По словам местного шерифа, преступники украли инструменты, чтобы совершать ограбления в других магазинах.

Также в пятницу в районе Беверли-Гроув в Лос-Анджелесе небольшая группа людей вошла в магазин Bottega Veneta и, распылив перцовый баллончик, забрала несколько премиальных предметов одежды и аксессуары.

Эти ограбления произошли несмотря на заявление начальника полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур о том, что патрулирование в «черную пятницу» будет усиленно.

Inter-agency collaboration toward a common goal: to ensure the safety of our community. CHP and LAPD came together at the Topanga mall for high-visibility patrol to deter flash mob/smash-and-grab robberies pic.twitter.com/OXxtl15b0C — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 27, 2021

По данным телеканала FOX News, ряд ритейлеров даже наняли частную охрану в преддверии дня распродаж.

Волна грабежей

Сетевые магазины в США накрыла целая волна подобных налетов. 22 ноября группа из более чем 80 человек ограбила люксовый универмаг Nordstrom в городе Уолнат-Крик в Калифорнии и украла товары на десятки тысяч долларов. Налет произошел в течение одной минуты — злоумышленники входили и выходили из магазина, загружая товары в автомобили. В итоге охране удалось задержать только троих из них.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3 — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021

Полиция Лос-Анджелеса также расследовала аналогичный инцидент в Беверли-центре 24 ноября. Там большая группа людей вошла в разные магазины, схватила товары и скрылась. За несколько дней до этого 20 человек ограбили магазин сети Nordstrom в торговом центре Grove. Сумма ущерба составила порядка пяти тысяч долларов.

От подобных наглых налетов в последнее время страдает не только Калифорния — так, на прошлой неделе в пригороде Чикаго 14 грабителей проникли в магазин Louis Vuitton, похитив сумок и других товаров на общую сумму более 100 тыс. долларов.

Декриминализация преступлений

По словам американских экспертов, рост краж в магазинах связан с декриминализацией подобных правонарушений. К примеру, в штате Калифорния в 2014 году по результатам референдума было принято «Предложение 47», согласно которому потолок по стоимости украденного для определения «преступления» повысили с 500 до 950 долларов.

The result of the WOKE criminal justice reform. Don't arrest shoplifters if they only take items that are less than a $950. Who would have guessed this.



Mobs of looters are grabbing goods in California thanks to downgraded shoplifting laws https://t.co/KsiNq7DO3b via @nypost — Danny Tarkanian (@DannyTarkanian) November 23, 2021

«Порог для правонарушения составляет 950 долларов, что означает, что человек может украсть до этой суммы и будет обвинен только в мелком правонарушении. Люди видят возможность совершать эти налеты и знают, что серьезных последствий не будет. Дело выходит легкое и быстрое, а к тому же приносит хорошие деньги», — рассказала президент консалтинговой фирмы SRMC Линда Буэл в интервью CNN.

Помимо декриминализации, среди причин также — продолжающаяся пандемия коронавируса и нехватка кадрового состава полиции; многие полицейские покинули службу после продолжительной компании Defund the Police («лишим полицию финансирования»)

At least 18 people broke into a Nordstrom department store in LA on Monday night and stole thousands of dollars in merchandise, the city's police chief said.



The thefts followed a rash of similar incidents over the weekend in the San Francisco Bay Area. https://t.co/AvnUd9r2C0 — CNN (@CNN) November 24, 2021

Буэл также отметила, что во время рождественских праздников и «черных пятниц» количество подобных краж вырастает в разы, потому что магазины, как правило, стараются запастись товарами и грабителям «есть из чего выбрать».

Реакция властей

Штаты по-разному реагируют на участившиеся случаи грабежей. Губернатор калифорнии Гэвин Ньюсом еще в еще июле 2021 года подписал контрмеру «Предложению 47» — законопроект, направленный на борьбу с организованными кражами в розничной торговле. Суть предложения в восстановлении спецгруппы, занимающейся расследованием подобных краж.

«Мы все видели изображения людей, забегающих в магазин, чтобы совершить кражу. Их видели по всему штату Калифорния — они организованы. Мы хотим преследовать эти группы», — сказал Ньюсом.

San Francisco:: Newsom Signs Bill Aimed at Cracking Down on Organized Retail Theft https://t.co/nwifnZmEQL — SHH Social Media Services (@SHH_SMS) July 21, 2021

В Иллинойсе генеральный прокурор Кваме Рауль заявил, что преступные группировки обходятся розничным сетям по всей стране примерно в 45 миллиардов долларов убытков. Он отметил, что создаст спецгруппу, которая также будет направлена на борьбу с подобными налетами.

На текущий момент массовые магазинные кражи остаются очень простым и крайне выгодным делом для злоумышленников в США — многие торговые сети просто не готовы бороться с таким видом преступности, и зачастую предпочитают списывать все убытки на страховку товаров. Полиции пока тоже не удается добиться надежного результата для предотвращения налетов.