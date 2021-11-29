Комитет по здравоохранению Петербурга потратил почти 14 млн рублей на свой ремонт

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, чьим ведомственным учреждением является ГБУЗ «Детская городская больница №5 имени Нила Федоровича Филатова», потратил на текущий ремонт своих помещений почти 14 миллионов рублей. По документам он был не самый бюджетный: на ламинат и дешевую плитку не разменивались — устанавливали керамогранит и паркет. Это при том, что в тот момент в Филатовской больнице были вынуждены закрыть несколько палат, так как в них царила разруха и антисанитария. Хотели отремонтировать — но не успели: пришел коронавирус, помещения были на вес золота, их пришлось открыть в том же самом виде.

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Филатовская больница специализируется на лечении детей от инфекций, в том числе от COVID-19. Она единственная на весь город, сюда везут детей с разными диагнозами и любым подозрением на инфекцию. А после выписки распаленные мамочки проклинают ее как могут. При этом к врачам претензий нет — их наоборот хвалят и благодарят, как и весь персонал. А вот к помещениям — сказать, что родительницы в ужасе, — ничего не сказать.

«Ужас, у нас там бабушка с сыном нашим лежала, была двухсторонняя пневмония, ему было четыре года, очень хорошо вылечили, но условия действительно ужас», — пишет в соцсетях Екатерина.

Светлана подтверждает ее слова, говоря, что находиться в ней даже небезопасно:

«Страшное место. Лежала там не раз с сыном, там такой ужас, холод и грязь, питание отвратительное и настолько гнетущая обстановка, что хочется выть. Да, лечение неплохое, но в последний раз я написала отказ и забрала сына, так как спать в палате, где окно не закрывается зимой, — это даже для взрослого человека, простите, недопустимо».

Родители, лежавшие в больнице с детьми, рассказывают, что спать приходится с ребенком, чтобы его согреть, да еще и оградить от ледяных стен. Кровати старые, сетки растянутые и провисают почти до пола.

По какой-то причине ремонт был запланирован только на 2020 год, врачи даже были вынуждены закрыть некоторые помещения, так как они были непригодны для проживания маленьких больных. Но ремонта, конечно, не состоялось: началась пандемия, все силы были брошены на борьбу с коронавирусом. Больничные помещения были на вес золота — тем более в инфекционных клиниках. Пришлось открывать комнаты, где царит полная разруха, антисанитария, протекают трубы и не закрываются окна.

А вот сам комитет по здравоохранению у себя в кабинетах успел сделать ремонт и завершал его уже при начавшейся пандемии. И надо отдать должное: кабинеты отремонтировали по последней моде. Для полов закупался паркет (кабинеты), керамогранитная плитка, утеплялись стены, менялись все трубы и отопление, электропроводка, система управления электронной очередью.

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Всего потратили 13 972 858,6 рубля, при том что площадь небольшая: комитет занимает лишь третий этаж небольшого особняка на Малой Садовой, построенного в 1828 году. А детям теперь обещают отремонтировать палаты в 2022 году. Только вот будет ли время — неизвестно, когда закончится пандемия.

ФАН писал, что жительница Петербурга Светлана выложила у себя в соцсетях видео, снятое в Филатовской больнице в конце сентября. Женщина ужаснулась условиям, в которых вынуждены находиться маленькие пациенты. Она призвала губернатора города лично приехать в больницу и самому убедиться, что палаты непригодны не только для лечения, но и просто для нахождения в них детей.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев Беляев заявил о плачевном состоянии жилищного фонда Петербурга на фоне того, что губернатор Петербурга Александр Беглов решил не повышать взносы на капремонт исторического наследия города.