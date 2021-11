На минувшей неделе все внимание американских СМИ было приковано к штату Висконсин, где происходили события, оказавшие непосредственное влияние на внутриполитическую обстановку в Соединенных Штатах.

Первоначально вся Америка следила за судом над 18-летним Кайлом Риттенхаусом, который застрелил двух человек во время протестов за права афроамериканцев в 2020 году. Оправдательный приговор, вынесенный Риттенхасу судом Кеноши, спровоцировал массовые акции протеста не только в штате, где проходил судебный процесс, но и в крупнейших городах по всей территории США.

Peaceful protest of the Rittenhouse verdict in Brooklyn tonight. pic.twitter.com/Awn3jDOjK8 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 20, 2021

На протяжении трех дней то тут, то там вспыхивали стихийные митинги: в Портленде ситуация накалилась до предела, из-за чего правоохранительным органам пришлось объявить демонстрации беспорядками и начать их разгон.

Однако 22 ноября в Висконсине произошло трагическое событие, потушившее пожар протестов: в городке Уокешо внедорожник на полной скорости въехал в толпу людей, участвовавших в местном рождественском параде. Как только стало известно, что за рулем находился афроамериканец Даррел Брукс, дело моментально обрело политический характер.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о подробностях предполагаемого террористического акта, произошедшего в американском городе Уокешо.

Кровавое воскресенье

В воскресный вечер 21 ноября жители Уокешо наслаждались праздничными мероприятиями — в городке радовались открытию ежегодной рождественской ярмарки, начало работы которой непременно отмечалось торжественным парадом. Участники были самыми разными: от полицейских, пожарных и членов местной администрации до танцевальных коллективов и школьных маршевых оркестров.

Менее чем через час после начала праздника, в 16.39 по местному времени афроамериканец Даррел Брукс, который был недоволен оправдательным приговором Кайлу Риттенхаусу, принял решение на полной скорости направить свой темно-бордовый внедорожник Ford Escape в толпу гуляющих людей.

TRIGGER WARNING ⚠️



FULL VIDEO ⚠️#BREAKING



Reports of multiple injuries after car runs through Christmas parade in Wisconsin



Multiple people are feared to have been injured after a car reportedly rammed into a crowd of parade-goers in the city of #Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/BkHLY18udH — Gabriel Hébert-Rouillier ???? (@Gab_H_R) November 22, 2021

Несмотря на то, что один из полицейских успел среагировать и открыл по злоумышленнику огонь, пули не достигли своей цели и преступнику удалось осуществить задуманное. В результате инцидента погибли шесть человек, среди которых один ребенок, еще 62 получили травмы различной степени тяжести.

Линдси Эшли, 36-летняя жительница Уокешо, рассказала, что наслаждалась парадом со своими двумя маленькими детьми, когда мимо них пролетела машина:

«Внедорожник пролетел рядом с тем местом, где мы сидели. Мы услышали грохот и крики людей. Я схватила детей и убежала. Некоторые люди помогали семьям с детьми отбежать в безопасное место».

Она добавила, что ее дети в возрасте 7 и 9 лет сильно испугались и в дальнейшем отказались посещать подобные мероприятия.

Кори Монтихо, член правления школьного округа Уокешо, описал страшную картину, царившую в тот вечер на месте происшествия:

«Повсюду были разбросаны шапки, туфли и стаканчики с горячим шоколадом. На обочине валялись детские коляски. Мне приходилось переходить от одного тела к другому, чтобы найти свою дочь», — рассказал он, добавив, что его семья не пострадала.

It’s incredible how much damage men who abuse women cause, and how much violence we could prevent if we didn’t still treat domestic abuse like a minor interpersonal conflict. https://t.co/erh0MTKQJN — Jill Filipovic (@JillFilipovic) November 23, 2021

Подозреваемый не успел далеко скрыться с места преступления и был вскоре задержан. Бруксу предъявили обвинения по пяти пунктам, в том числе за умышленное убийство первой степени — ему грозит пять пожизненных сроков.

Несмотря на то, что произошедшее выглядело настоящим террористическим актом, произведенным специально, чтобы убить как можно больше невинных людей, начальник полиции Уокешо Дэниел Томпсон через день после трагедии заявил, что не располагает доказательствами того, что произошедшее действительно можно расценивать как теракт. Томпсон заявил, что убежден в том, что на радикальные действия Брукса «подтолкнул домашний конфликт».

«Прежде чем совершить преступление, подозреваемый устроил драку у себя дома. Он уехал оттуда до того, как сотрудники правоохранительных органов прибыли на место», — сообщил глава полицейского управления Уокешо.

На заявления Томпсона, с высокой вероятностью, повлияла текущая политическая ситуация в стране и угроза увольнения или «отмены» («кэнселинга») — какие бы преступления не совершали афроамериканцы, настоящими "террористами" в Соединенных Штатах принято считать белых консервативных мужчин, принимавших участие в протестах 6 января на Капитолийском холме.

Следствие будто бы полностью проигнорировала тот факт, что Брукс в своих социальных сетях не только призывал к насилию в отношении белого населения США, но и одобрял методы борьбы Адольфа Гитлера с евреями.

Заслуженный негодяй и потомственный преступник

Невзирая на то, что продемократические средства массовой информации не спешили публиковать подробности преступного прошлого 39-летнего Даррела Брукса, некоторые независимые американские СМИ не постыдились рассказать американцам, кем на самом деле является человек, убивший шестерых ни в чем не виновных людей.

Бандитская карьера Брукса началась 22 года назад, когда Даррелу было 17 лет. На протяжении 20 лет Брукс сеял хаос в трех американских штатах, успев попасться правоохранителям за избиение, сексуальные домогательства, обструкцию, попытку удушения, уничтожение имущества, незаконное хранение огнестрельного оружия, бытовое насилие и торговлю наркотиками.

Злоумышленник, ко всему прочему еще и страдающий психическим расстройством, не раз признавался, что является потомственным преступником: по словам Даррела, его отец и дед имели серьезные проблемы с законом.

Вскоре после начала протестов Black Lives Matter Брукса захлестнули идеи о превосходстве черных: в своих постах в Twitter и Facebook, которые были заботливо удалены политкорректной администрацией социальных сетей после инцидента 21 ноября, Даррел призывал к насилию в отношении белых, а также оскорблял американских полицейских, сравнивая их с последователями «Ку-клукс-клана» и «уличными бандами».

#Waukesha #DarrellBrooks #WaukeshaTerrorAttack #waukeshaChristmasParade

The suspect accused of plowing into a Christmas parade in Waukesha, killing 6 on Sunday shared social media posts promoting violence towards white people and Anti-Semitic remarks.https://t.co/UDqIAeIQM2 — R_William (@RWilliam1987) November 24, 2021

В записанных рэп-клипах Брукс о своей собственной уличной банде прямым текстом говорил: «мы террористы», а своих подписчиков пытался убедить в том, что «Гитлер сделал миру одолжение, уничтожив большое количество евреев».

Между тем не только полиция, но и сам президент США Джозеф Байден, комментируя преступление заявил, что у следствия «по-прежнему недостаточно фактов» для того, чтобы квалифицировать инцидент как террористический акт.

Узнав ужасающие подробности жизни Даррела Брукса американская общественность преисполнилась праведного гнева и возмутилась: почему человек, совершивший такое количество злодеяний, находился на свободе? Оказалось, что виноват в этом прокурор округа Милуоки, принявший решение практиковать «прогрессивное» отношение к преступникам.

Либеральный прокурор

Веб-сайт окружного прокурора Милуоки Джона Чизхолма гласит: «Джон занимает жесткую позицию в отношении насильственных преступлений». Чуть ниже есть более подробная информация.

«Чизхолм создал специализированные подразделения, нацеленные на защиту свидетелей, а также на борьбу с преступлениями, связанными с оружием и наркотиками. Джон разработал признанную на национальном уровне программу общественного контроля, в которой работают опытные прокуроры с жителями, предприятиями и некоммерческими организациями по всему округу Милуоки».

Не исключено, что когда-то Чизхолм действительно занимал жесткую позицию по отношению к лицам, задержанным за насильственные преступления, однако 2020 и 2021 изменили многое: в моду вошли гонения на полицию со стороны органов власти, погромы и грабежи на улицах превращались в священное прав граждан и трактовались как «мирные акции протеста», блокировка и травля первых лиц государства стала нормой, а фальсификации на выборах — честным и легальным избирательным процессом.

Судя по всему, Чизхолм тоже решил сыграть на модных веяниях и подзаработать себе политических очков. Именно по его инициативе Брукс не сидел в тюрьме и не находился под домашним арестом за совершенный им месяцем ранее наезд на человека — таким способом Даррел пытался убить свою собственную девушку. Из «гуманистических соображений» Чизхолм выпустил Брукса за символический залог в одну тысячу долларов.

Waukesha massacre suspect Darrell Edward Brooks was released from Milwaukee County jail on $1,000 bail earlier this week.



Here is Soros affiliated Milwaukee district attorney John Chisholm bragging about abolishing bail and congratulating other Soros DAs. pic.twitter.com/SrStcNpoVT — Cernovich (@Cernovich) November 22, 2021

После чудовищного воскресного вечера в Уокешо офис Чизхолма признал ошибку, сообщив, что проводит проверку по данному решению.

Критики со стороны общества такая отговорка не убавила. Сержант полиции в отставке и пресс-секретарь Национальной полицейской ассоциации США Бетси Брантер Смит справедливо отметила, что подобные должностные лица подвергают опасности всех:

«Эти чрезвычайно либеральные прокуроры пытаются заниматься реституционным правосудием. На деле это означает, что мы подвергаем общество опасности, пытаясь дать злоумышленникам слишком много возможностей для совершения еще одного преступления. Когда мы арестовываем кого-то, особенно за насильственное преступление, преступника почти сразу освобождают, а затем он повторно совершает насилие. Это наносит полицейским сильный моральный удар и вызывает разочарование в своей работе».

Злорадствующие «прогрессивные»

Шок у всех здравомыслящих американцев вызвала и реакция в соцсетях леволиберального сообщества на преступления Брукса: сторонники «прогрессивных» идей принялись злорадствовать, поддерживать преступника и утверждать, что наезд на гуляющих людей был спровоцирован «несправедливым» решением суда по делу Кайла Риттенхауса.

Despite few details known about the deadly car-ramming incident at the Christmas parade in #Waukesha, Wisc., leftist accounts on Twitter are politicizing the incident because of their bitterness in the #Rittenhouse verdict. pic.twitter.com/Cidd7wl7nw — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) November 22, 2021

В это же время корреспонденты CNN изо всех сил старались «обелить» чернокожего Даррела Брукса и ввести в заблуждение американцев, показав в эфире осветленную фотографию преступника. Хитрость, однако, была раскрыта, а телеканала подвергся жесткой травле и критике в социальных сетях за предвзятую позицию по отношению к белым.

If you what evidence as to how evil @cnn is, take this example.



Darrell Brooks appears to have deliberately ploughed into a parade killing 6 people in Waukesha, Wisconsin.



The left is a natural picture, the right is doctored by CNN to make him look white(r). pic.twitter.com/4exDipsjY7 — David Atherton (@DaveAtherton20) November 25, 2021

Необходимо отметить, что в продемократических СМИ инцидент освещался вяло и неохотно, что совпадало с позицией Вашингтона по данному вопросу. Первые лица государства «выразили глубокую озабоченность», покачали головами, а Байден заявил, что у представителей власти «пока что слишком мало информации».

Очевидно, что администрация не хочет политизировать инцидент: во-первых, на нем не заработать политических очков, а во-вторых — он не совпадает с идеями и намеченным курсом Демократической партии. Тем временем, ни до либеральных прокуроров, ни до продемократической прессы, ни до самих власть имущих не доходит, что своим молчанием и попытками утаить информацию о совершенном преступлении они только разжигают тлеющий расовый конфликт и способствуют дальнейшему расколу американского общества.

