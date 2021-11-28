Михаил Шуфутинский назвал скончавшегося Александра Градского символом поколения

Москва, 28 ноября. Эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский прокомментировал смерть певца и композитора Александра Градского. Артист признался, что его шокировала новость об уходе коллеги из жизни.

Шуфутинский отреагировал на смерть Градского на своей странице в Instagram. Он опубликовал совместный снимок с композитором и назвал коллегу великим человеком.

«Еще один символ нашего поколения. Мы в шоке от невосполнимой утраты», — написал шансон-исполнитель.

По словам Шуфутинского, они с коллегой были дружны. Певец отметил, что всегда очень ценил добрые отношения с Градским.

«Вечная тебе память, Александр Борисович!» — подытожил Шуфутинский.

Александр Градский скончался в московской больнице в ночь на 28 ноября. Примерно за два дня до смерти певца госпитализировали с подозрением на инсульт. К смерти артиста привел инфаркт головного мозга.

Точная дата прощания с композитором пока не называется. По предварительной информации, траурная церемония состоится 1 декабря в театре «Градский холл».