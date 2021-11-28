Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 16:12
16:07
Политика
Публицист Голос Мордора: «Выросшие тарифы на тепло в Литве — плата за русофобию»
16:03
Общество
Блогер Шарова назвала недопустимым халатное отношение чиновников к уборке снега в Петербурге
16:00
Общество
Неизданный альбом Дэвида Боуи вышел через пять лет после смерти певца
16:00
Общество
Лоза рассказал о совместной работе с Градским: «Это был уникальный человек»
15:59
Армия
Aviacionline: Швейцария планирует закупить у США ЗРК Patriot и истребители F-35
15:58
Происшествия
ФАН публикует кадры с места столкновения восьми машин в Подмосковье
15:56
Шоу-бизнес
«Оглушительная откровенность»: певица Наталия Власова высказалась о пьяной исповеди Билана
15:53
Общество
Суд взыскал с ФССП крупную сумму за испорченный отдых пермячки и ее дочери в ОАЭ
15:52
Общество
Александр Градский не готовился к смерти
15:51
Общество
Почти половина дагестанцев оказалась недовольна оказанием услуг для инвалидов
Все новости

Михаил Шуфутинский назвал скончавшегося Александра Градского символом поколения

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 15:04
Общество
Михаил Шуфутинский назвал скончавшегося Александра Градского символом поколения
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 28 ноября. Эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский прокомментировал смерть певца и композитора Александра Градского. Артист признался, что его шокировала новость об уходе коллеги из жизни.

Шуфутинский отреагировал на смерть Градского на своей странице в Instagram. Он опубликовал совместный снимок с композитором и назвал коллегу великим человеком.

«Еще один символ нашего поколения. Мы в шоке от невосполнимой утраты», — написал шансон-исполнитель.

По словам Шуфутинского, они с коллегой были дружны. Певец отметил, что всегда очень ценил добрые отношения с Градским.

«Вечная тебе память, Александр Борисович!» — подытожил Шуфутинский.

Александр Градский скончался в московской больнице в ночь на 28 ноября. Примерно за два дня до смерти певца госпитализировали с подозрением на инсульт. К смерти артиста привел инфаркт головного мозга.

Точная дата прощания с композитором пока не называется. По предварительной информации, траурная церемония состоится 1 декабря в театре «Градский холл».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Михаил Шуфутинский назвал скончавшегося Александра Градского символом поколения
шуфутинский певец градский
Комментировать