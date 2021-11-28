Чешский премьер Петр Фиала надеется сформировать новое правительство к 16 декабря

Прага, 28 ноября. Новый премьер-министр Чехии Петр Фиала рассчитывает, что кабинет министров республики будет сформирован к 16 декабря. Об этом он сообщил на брифинге после назначения на пост главы правительства.

По словам политика, процесс формирования нового кабинета министров он обсудил с президентом Чехии Милошем Земаном.

«Надеюсь, что к 16 декабря оно (правительство. — Прим. ФАН) будет сформировано», — отметил Петр Фиала.

Торжественная церемония назначения Фиалы на пост главы правительства состоялась в загородной резиденции лидера республики «Ланы». Возглавляемая новым премьером коалиция «Вместе» одержала победу на выборах 8-9 октября.

Как стало известно ранее, президент Чехии Милош Земан оказался в больнице из-за цирроза печени. Болезнь переросла в хроническую стадию.