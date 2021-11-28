Певица Азиза назвала причину смерти Градского

Москва, 28 ноября. Советская и российская эстрадная певица Азиза, которая долгие годы дружила с народным артистом РФ Александром Градским, заявила, что он себя не уберег.

Композитор и исполнитель скончался 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Узнав об уходе из жизни друга, Азиза расплакалась.

«Невозможная утрата, большая потеря. Он осенью переболел ковидом и, на мой взгляд, не получил должной реабилитации. Так как постоянно работал. Всегда отмахивался, говорил: «У меня все в порядке, все в порядке». А ведь после ковида должен быть реабилитационной период», — поделилась звезда с «Собеседником».

Она добавила, что коронавирус сильно ударил по сосудам на ногах Градского. Но все болезни артист переносил стоически, он был занят работой, подытожила Азиза.

Ранее стало известно, что врачи делали тест на коронавирус, когда Градский поступил в больницу с подозрением на инсульт. В его крови выявили много антител.