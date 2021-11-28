Продуктовый демарш Белоруссии заставит литовских бизнесменов взывать о помощи

Вильнюс, 28 ноября. Белоруссия входит в число стран импортеров литовской продукции, несмотря на санкции и недружественную риторику Вильнюса.

На фоне резких сокращений объемов, литовские экономисты продолжают называть сотрудничество с Белоруссией стабильным и прибыльным. Хотя многие предприятия в Литве оказались на грани банкротств. Эксперты не видят в этом большой трагедии. Но что будет, если Минск вовсе откажется от литовского импорта?

В перечень товаров, экспортируемых в Беларусь, входит пиво, субпродукты домашней птицы, глюкоза, выпечка и сыры. В этом году объем поставок сократился на 11%. Падение может показаться незначительным, но не для литовских предпринимателей. Они давно подсчитывают убытки и дают пессимистические прогнозы на грядущий год.

Пресс-секретарь холдинга KG Group Сандра Вичене рассказала, что для кайшядорской птицефабрики и компании «Каунасское зерно» белорусский рынок был «палочкой-выручалочкой» из-за доступной транспортной логистики. Но сейчас все связи с Минском заморожены. Компания не вышла на альтернативный рынок. Ситуация критическая. Все может закончиться банкротством.

wikipedia.org / Marcin Białek

Поставки шоколадных конфет Rūta пока тоже остановлены на неопределенный срок. А вот продукция Švyturys-Utenos alus и Carlsberg продолжает поступать на белорусские прилавки. Директор компаний Роландас Виршилас заявил, что не собирается разрывать связи с Минском.

«Литовским политикам, нагнетающим напряжение в двусторонних отношениях, глубоко плевать, выживет или развалится чей-то бизнес. Бросать спасательные круги депутаты Сейма и министры точно не собираются. А тем временем продуктовый демарш Белоруссии заставит весь наш бизнес взывать о помощи», — посетовал Виршилас.

К слову, Минск пока тоже не собирается разрывать многолетнее сотрудничество с Литвой. Например, литовское подразделение БМЗ занимается оптовой продажей белорусской металлопродукции в страны Балтии, Скандинавии и Западной Европы. В прошлом году доходы от продаж составили 175 млн евро. Продукцию БМЗ получает вся Европа и ее это устраивает, несмотря на отношение к Минску. Почему бы и нет, если завод предлагает качественный товар по приемлемой цене. В таком случае можно и поторговать.

Ранее сообщалось о строительстве забора на литовско-белорусской границе, который будет сдерживать потоки мигрантов