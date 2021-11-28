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Церемонию прощания с Градским собираются провести 1 декабря

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 14:53
Общество
Церемонию прощания с Градским собираются провести 1 декабря
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 28 ноября. Прощание с певцом и композитором Александром Градским намереваются провести 1 декабря. Церемонию собираются устроить в театре «Градский холл».

Предварительную дату прощания с артистом назвал ТАСС представитель театра. Точное время начала церемонии пока неизвестно.

«Предварительно будет среда, здесь, в помещении [театра] «Градский холл»», — сообщил источник.

Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. В последнее время певец страдал от серьезных проблем со здоровьем, а 26 ноября он попал в больницу с подозрением на инсульт. Причиной смерти композитора стал инфаркт головного мозга.

В сентябре артист переболел COVID-19, что могло негативно отразиться на его здоровье. После госпитализации в крови Градского обнаружили антитела к коронавирусу.

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