Церемонию прощания с Градским собираются провести 1 декабря

Москва, 28 ноября. Прощание с певцом и композитором Александром Градским намереваются провести 1 декабря. Церемонию собираются устроить в театре «Градский холл».

Предварительную дату прощания с артистом назвал ТАСС представитель театра. Точное время начала церемонии пока неизвестно.

«Предварительно будет среда, здесь, в помещении [театра] «Градский холл»», — сообщил источник.

Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. В последнее время певец страдал от серьезных проблем со здоровьем, а 26 ноября он попал в больницу с подозрением на инсульт. Причиной смерти композитора стал инфаркт головного мозга.

В сентябре артист переболел COVID-19, что могло негативно отразиться на его здоровье. После госпитализации в крови Градского обнаружили антитела к коронавирусу.