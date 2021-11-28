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Блогер Шарова назвала недопустимым халатное отношение чиновников к уборке снега в Петербурге
Общество
Блогер Шарова назвала недопустимым халатное отношение чиновников к уборке снега в Петербурге
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Петербургский блогер, модель, бывшая участница «Дома-2» Екатерина Шарова в беседе с ФАН заявила, что разочарована халатным отношением коммунальщиков и чиновников Петербурга к уборке снега.

Ночью Санкт-Петербург накрыл снегопад, из-за чего утром на дорогах образовались пробки. Горожане выразили недовольство качеством уборки города. На проезжей части уже образовывается снежная каша. Автоэксперты, основываясь на личном опыте, в один голос отвечают: коммунальщики ждут, пока снег растает сам.

В сферу деятельности Жилищного комитета Санкт-Петербурга входит контроль по качеству и своевременности уборки внутриквартальных территорий, включая кровельные работы. Но зима, как всегда, подкралась неожиданно для коммунальных служб Петербурга, отметила Екатерина Шарова.

«Такое ощущение, будто они зиму видят впервые! Что теперь делать? Раздавать сознательным гражданам лопаты, мотивировать их скромными выплатами за добровольную чистку снега услугой «дворник-шеринг», где каждый желающий может подать документы и стать снегоуборщиком?» — отметила собеседница ФАН.

Блогер Шарова назвала недопустимым халатное отношение чиновников к уборке снега в Петербурге
Невские Новости / Анастасия Барашкова

По ее мнению, основная причина того, что город как следует не убирается, — нехватка снегоуборочной техники, противогололедных материалов, а также штата сотрудников, занимающихся уборкой снега, — дворников и кровельщиков. Шарова указала на то, что снегоуборочные машины часто просто стоят на месте с включенным двигателем.

«Это делается для того, чтобы сжечь бензин и доказать тем самым свою деятельность перед заказчиком. Это ужасающее и халатное явление в моем городе. Потому и такие опасные дороги, потому люди падают и поскальзываются на льду, а город погружается в пробки из-за частых аварий на скользких дорогах. Вот поэтому столько проблем у населения зимой», — рассказала блогер.

Блогер Шарова назвала недопустимым халатное отношение чиновников к уборке снега в Петербурге
Невские Новости / Дарья Зуева

Шарова надеется, что выделенные на уборку снега в Петербурге деньги будут потрачены на качественную работу, технику и достойные заработные платы коммунальщиков.

«Я бы все равно купила снегоуборочную лопату. Ведь в первую очередь надо надеяться на себя. И если уж застревать на дороге в снежном плену, то точно не без лопаты», — резюмировала экс-участница шоу «Дом-2».

Ранее независимый депутат округа Правобережный Федор Грудин раскритиковал местные власти за неготовность города к зимнему сезону. По его мнению, необходимо создать гибкую систему: иметь пул подрядчиков, которые готовы выпускать разный объем работников и техники — в зависимости от количества осадков.

Санкт-Петербург оказался во власти циклона, который накрыл Северную столицу снегом. Петербуржцы заявили в соцсетях, что администрация губернатора Александра Беглова в очередной раз должным образом не подготовилась к приходу зимы.

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