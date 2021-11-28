Ксения Собчак поддержала Диму Билана после скандала с его «пьяным» концертом

Москва, 28 ноября. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак встала на сторону певца Димы Билана, оказавшегося в центре скандала. Светская львица поддержала артиста, которого заподозрили в «пьяном» концерте.

Билан стал приглашенной звездой на казахстанской свадьбе, где он выступил перед гостями и виновниками торжества. Местный блогер снял певца на видео и выложил кадры в Instagram Stories. В ролике артист ведет себя довольно странно, поэтому пользователи Сети тут же предположили, что он находится под воздействием алкоголя.

Собчак прокомментировала этот скандал в своем Telegram-канале. Журналистка призналась, что ей стало грустно от видео с Биланом. По словам телеведущей, певца будут все стыдить, однако очевидно, что он просто очень сильно устал.

«Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», — подчеркнула светская львица.

Prt Scr instagram.com / @bilanofficial

Дима Билан уже принес публичные извинения за скандальное выступление в Казахстане. По словам певца, он очень устал, поскольку не спал трое суток из-за съемок и другой работы. Кроме того, на артисте сказалась печальная новость о тяжелом состоянии его коллеги по шоу «Голоc» Александра Градского. На тот момент композитор еще был жив.