«Оглушительная откровенность»: певица Наталия Власова высказалась о пьяной исповеди Билана

Российская певица Наталия Власова в разговоре с ФАН назвала пьяную исповедь известного артиста Димы Билана оглушительной откровенностью.

Певец выступал на частном мероприятии в Казахстане и ошарашил публику своим нетрезвым видом. Многие записали его на видео, ролик мгновенно разлетелся по Сети. Позже Билан извинился перед зрителями, записав откровенное Stories в Instagram. Подругу и коллегу певца по сцене Наталию Власову не особо удивило подобное поведение Билана.

«Насколько я смогла узнать этого человека, я поняла, что этот человек так живет. У него такая философия жизни — откровенность во всем. Получается, что даже в такой ситуации ему проще признаться, чем выстраивать какую-то стену между собой и зрителем», — говорит певица.

По словам Власовой, уже несколько дней она регулярно созванивается с артистом. Также ей удалось обсудить выложенные Биланом Stories.

Pr Scr instagram.com / @bilanofficial

«Я понимаю: тот, с кем я общаюсь за кадром, и тот, кого я вижу в Stories, — это абсолютно один и тот же человек. Это человек, у которого нет сценической маски. Он не разделяет порог сцены, надевая на себя какой-то образ, которого нет в жизни. Ему так гораздо проще и гармоничнее. К сожалению, такие нюансы тоже происходят, я не считаю правильным позволять себе выпить перед концертом, и я ему об этом сказала. В степени его оглушительной откровенности получается, что он не может избежать таких вещей на данный момент», — отмечает певица.

Также Наталия Власова обратила внимание на то, что во всей этой истории на самом деле важно — правда.

«Эта честность и приоритет бескомпромиссный по поводу этой откровенности, мне кажется, в данном случае важнее. Будь я зрителем, если бы я его не знала, я, скорее, была бы благодарна ему за эту правду, чем за какой-то лицемерный образ. Но, зная его лично, я понимаю, что он такой. Поэтому я ничего, кроме любви и бесконечной симпатии, к нему не испытываю», — заключила артистка.

Ранее Дима Билан порадовал тюменских поклонников сольным концертом, на котором пел с листа. Выступление далось артисту нелегко, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем.