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Рекорд человека с самым большим носом в мире не могут побить более 20 лет

Общество

Сегодня тысячи девушек готовы лечь под нож хирурга, чтобы получить «идеальный» маленький нос. А вот 72-летнему жителю Турции удалось сделать кажущийся недостаток своим достоинством. Уже 20 лет он носит звание человека с самым длинным носом на планете.

Мехмет Озюрек живет в городе Артвин. С детства над мужчиной подшучивали сверстники, дававшие ему обидные прозвища. Но, вместо того, чтобы обижаться, турок решил принять свою изюминку.

«Бог создал меня таким, и это нельзя никак изменить. Я научился принимать особенности своего тела. Я люблю свою внешность», — говорит Озюрек.

В 2001 году Мехмет впервые решил придать огласке габариты своего органа чувств. Его измерили эксперты Книги рекордов Гиннесса. Длина выдающегося носа составила 8,8 сантиметра — турка признали рекордсменом.

Повторное измерение состоялось в 2010 году. За десять лет размер носа не изменился ни на миллиметр, и Озюрек удержал свой титул. Еще одна проверка произошла в ноябре текущего года. И снова мужчина был признан рекордсменом.

Турок рассказал о некоторых плюсах большого носа. Он признался, что может чувствовать запахи лучше, чем остальные люди. А его появление в обществе никогда не остается незамеченным.

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